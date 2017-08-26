وأوضح أكبر قهرماني، في اجتماع دراسة تمويل المشاريع الإستثمارية بمحافظة كردستان (غرب البلاد) يوم الخميس، ان الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في الخطة التنموية السادسة تشمل التمويلات 30 مليار دولار، والشراكة الاقتصادية 20 مليار دولار، والاستثمارات المباشرة 15 مليار دولار. وأشار مساعد مدير مكتب الاستثمار الأجنبي بالمنظمة، الى أن الخطة التنموية السادسة تستهدف نمواً إقتصادياً بنسبة 8 بالمئة، حيث يتطلب تحقيقه جذب ربع حجم الإستثمارات الأجنبية المستهدف.