أشار السفير الايراني في هولندا، علي رضا جهانغيري، الى الإتفاق النووي والطاقات التي توفرت في ايران خلال العامين الأخيرين، مؤكداً استعداد طهران للتعاون الاقتصادي الواسع مع الدول الأوروبية ومنها هولندا.

وفي لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الهولندية يوم الأربعاء الماضي، قال السفير جهانغيري: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ضوء طاقاتها الواسعة جداً وموقعها الاستراتيجي في منطقة غرب آسيا، قامت إثر الإتفاق النووي بتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم خاصة الأوروبية ووقعت عقوداً اقتصادية لافتة مع الدول الأخرى.

وأشار جهانغيري الى المشاركة الشعبية الواسعة في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، واعتبر هذه المشاركة سنداً كبيراً للتعاطي البنّاء مع العالم، وقال: انه وفي ضوء هذا السند الشعبي، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للمزيد من التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول.

واعتبر السفير الايراني مبادرة بعض الدول لنقل الرساميل والتكنولوجيا الى ايران بأنها تحظى بالأهمية، وأضاف: لقد توفرت فرص جديدة للإستثمار في ايران وهنالك إمكانية متاحة لتطوير العلاقات وإبرام عقود جديدة، ولكن يشاهد أحياناً ان بعض الشركات وبسبب قلقها الذي لا مبرر له أو وقوعها تحت تأثير أجواء دعائية مفتعلة، لم تبادر لغاية الآن للدخول في المنافسة السليمة في ايران بصورة جدية.

وأشار جهانغيري الى تطوير العلاقات بين ايران وهولندا بعد الإتفاق النووي، وقال: انه خلال العامين الأخيرين كانت هنالك زيارات متبادلة للعشرات من الوفود السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل الاقتصادي بينهما بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع العام الماضي.

وأكد السفير جهانغيري بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب دوماً بحضور الشركات الهولندية واستثماراتها، وان السفارة الايرانية في لاهاي سعت في التعاون من قبل مختلف المؤسسات في ايران لإزالة العقبات من طريق حضور المستثمرين الهولنديين في مختلف القطاعات الاقتصادية الايرانية. واعتبر نقاط الجذب السياحي في ايران عنصراً مهماً لتطوير صناعة السياحة، وأضاف: ان الخصائص التاريخية والطبيعية الموجودة في ايران تجعل غالبية السياح الذين يزورون ايران للمرة الأولى راغبين بزيارتها مرة أخرى بمعية أفراد أسرهم وان السفارة الايرانية في لاهاي قد سهّلت سفر السياح الهولنديين الى ايران بتدشينها نظام التأشيرات الإلكترونية.