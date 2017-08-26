تصدير حوالي 6 آلاف طن من المواد الغذائية الإيرانية إلى قطر أعلن المدير العام لمصلحة جمارك بندر لنكة بمحافظة هرمزغان (جنوب البلاد) عن تصدير أكثر من 5 آلاف و356 طن من المواد الغذائية من بندر لنكة إلى قطر منذ مطلع العام الإيراني الجاري (21 مارس/ آذار 2017) حتى الآن.