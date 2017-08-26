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|رقم الخبر: 201240
|تاريخ النشر: آب 25, 2017
|الوقت: 17:29
|الاقسام: اقتصاد
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تصدير حوالي 6 آلاف طن من المواد الغذائية الإيرانية إلى قطر
أعلن المدير العام لمصلحة جمارك بندر لنكة بمحافظة هرمزغان (جنوب البلاد) عن تصدير أكثر من 5 آلاف و356 طن من المواد الغذائية من بندر لنكة إلى قطر منذ مطلع العام الإيراني الجاري (21 مارس/ آذار 2017) حتى الآن.
وقال صفر شيباني: ان قيمة هذه السلع المصدرة تبلغ 35 ملياراً و306 ملايين ريال. مضيفاً: ان منتجات الألبان والخضراوات والبطيخ والطماطم والشمام وأنواع المواد الغذائية الطازجة تشكل أهم السلع المصدرة. مصرحاً انه تم نقل 466 طناً من المأكولات لدول تركيا وآذربايجان عبر بندر لنكة إلى قطر.
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