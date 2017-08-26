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رقم الخبر: 201240 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
تصدير حوالي 6 آلاف طن من المواد الغذائية الإيرانية إلى قطر

تصدير حوالي 6 آلاف طن من المواد الغذائية الإيرانية إلى قطر

أعلن المدير العام لمصلحة جمارك بندر لنكة بمحافظة هرمزغان (جنوب البلاد) عن تصدير أكثر من 5 آلاف و356 طن من المواد الغذائية من بندر لنكة إلى قطر منذ مطلع العام الإيراني الجاري (21 مارس/ آذار 2017) حتى الآن.

وقال صفر شيباني: ان قيمة هذه السلع المصدرة تبلغ 35 ملياراً و306 ملايين ريال. مضيفاً: ان منتجات الألبان والخضراوات والبطيخ والطماطم والشمام وأنواع المواد الغذائية الطازجة تشكل أهم السلع المصدرة. مصرحاً انه تم نقل 466 طناً من المأكولات لدول تركيا وآذربايجان عبر بندر لنكة إلى قطر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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