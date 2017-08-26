أعلن ذلك الوزير زنكنة خلال اجتماع عقد يوم الخميس في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) تحت عنوان (الاقتصاد المقاوم). وفي الاجتماع، أكد وزير النفط ضرورة الاستفادة القصوى من طاقات محافظة خوزستان في مجال الصادرات، وقال: رغم ان هنالك مشاكل في مجال الصادرات للعراق، إلا أنها ليست غير قابلة للحل ويمكن معالجتها بهمم المستثمرين في المحافظة. وأضاف: ان الطاقات المتاحة في خوزستان لتنمية الصادرات مناسبة، إلا أننا نشعر بهاجس حول مستقبل الصادرات الى العراق في ضوء الوتيرة الراهنة.