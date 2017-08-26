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|رقم الخبر: 201239
|تاريخ النشر: آب 25, 2017
|الوقت: 17:27
|الاقسام: اقتصاد
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وزير النفط: نخطط لتنفيذ المرحلة الثانية لبتروكيماويات ميناء الإمام الخميني(رض)
أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، بأن جدول أعمال الوزارة يتضمن التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية لمجمع بتروكيماويات ميناء الإمام الخميني(رض) (جنوب البلاد) على مساحة ألف هكتار.
أعلن ذلك الوزير زنكنة خلال اجتماع عقد يوم الخميس في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) تحت عنوان (الاقتصاد المقاوم). وفي الاجتماع، أكد وزير النفط ضرورة الاستفادة القصوى من طاقات محافظة خوزستان في مجال الصادرات، وقال: رغم ان هنالك مشاكل في مجال الصادرات للعراق، إلا أنها ليست غير قابلة للحل ويمكن معالجتها بهمم المستثمرين في المحافظة. وأضاف: ان الطاقات المتاحة في خوزستان لتنمية الصادرات مناسبة، إلا أننا نشعر بهاجس حول مستقبل الصادرات الى العراق في ضوء الوتيرة الراهنة.
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