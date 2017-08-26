قال محافظ البنك المركزي الإيراني: ان الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل توسيع العلاقات الدولية والاقتصادية مع العالم أثمرت من خلال توقيعها أكبر عقد بعد الإتفاق النووي بقيمة 8 مليارات يورو مع بنك (اكزيم) الكوري الجنوبي.

وأضاف ولي الله سيف، الخميس، ان العقد جرى توقيعه من قبل رئيس منظمة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والتقنية الايرانية ورئيس بنك (اكزيم) الكوري الجنوبي في العاصمة سيئول. وينص العقد على فتح خط إئتماني لإيران قدره 8 مليارات دولار.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي (تليغرام)، أكد سيف بأن جهود الحكومة أثمرت في تطوير العلاقات الدولية والاقتصادية مع الدول الأخرى. وكتب سيف: ان إحدى المشاكل التي واجهتها البلاد إثر الحظر الدولي هي تجميد عقود التمويل الدولي (فاينانس)، وبناء عليه فانه وبسبب إجراءات الحظر الظالمة واللامشروعة هذه التي فرضت على ايران، لم يتوقف فقط تقديم خطوط إعتماد جديدة لتمويل المشاريع الإنمائية والإنتاجية في البلاد، بل ان تسديد بعض القروض المستلمة السابقة قد واجه مشاكل وعقبات بسبب غلق قنوات التسديد. وأضاف: ان أولى الخطوات المتخذة بعد الإتفاق النووي وإزالة الحظر، كانت تسوية التعهدات السابقة وهو ما لمسناه في التحسن الذي طرأ على مكانة البلاد من حيث الإعتمادات، والآن وبعد مفاوضات تفصيلية ومطولة نشهد وصول عقود جديدة للتمويل الى نتائج نهائية واحدة بعد أخرى. وتابع سيف: ان إبرام عقد خط إعتماد مع بنك (اكزيم) الكوري الجنوبي بقيمة 8 مليارات يورو والذي تم الإنتهاء منه والتوقيع عليه يوم الأربعاء الماضي، بجهود منظمة الاستثمارات الإجنبية والبنك المركزي والمنظومة البنكية، أنموذج لهذه الجهود التي ستفضي الى تفعيل مشاريع إنمائية وإنتاجية متعددة في البلاد وستتضح نتائجها أكثر فأكثر مستقبلاً في النمو الاقتصادي للبلاد. وأضاف: ان عقود التمويل طويلة الأمد ليست مهمة فقط من ناحية نتائجها المباشرة في تنفيذ المشاريع الإنمائية والإنتاجية وتوفير فرص العمل في البلاد، بل تعد أيضاً من الناحية المالية والبنكية مؤشراً لرغبة الدول لإقرار علاقات بنكية طويلة الأمد والثقة العالية بين النظامين الماليين في البلدين.

وقال محافظ البنك المركزي: ان الخطوات التي إتخذتها الحكومة خلال الأعوام الماضية، واحدة بعد أخرى، لتطوير العلاقات الدولية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية، رغم ان بعضها واجه صعوبات وعراقيل، إلا أننا نشهد الآن ثمرة هذه الجهود، وسيستمر هذا التحرك في المستقبل أيضاً إن شاء الله تعالى.

وأعرب سيف عن أمله بأن يتم الإعلان خلال الأيام والأشهر القادمة عن أنباء سارة أخرى في هذا المسار للشعب الايراني.

هذا وألقى رئيس منظمة الإستثمارات والمساعدات الاقتصادية والتقنية الايرانية، محمد خزاعي، كلمة في بداية مراسم التوقيع على الإتفاقية، أكد فيها على العلاقات الجيدة والتعاون القائم بين البلدين. وأشار الى أن اقتصاد كوريا الجنوبية يحتل المركز الحادي عشر بين الاقتصاديات الكبرى في العالم وتمتلك إمكانيات تكنولوجية متقدمة، واصفاً التوقيع على إتفاقية الإئتمان بأنها خطوة هامة لتطوير العلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية. وأضاف: ان 12 مصرفاً ايرانياً سيستفيدون من هذا القرض باعتبارها المصارف التنفيذية والطرف الآخر في الإتفاقية.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لبنك (اكزيم) الكوري الجنوبي عن شكره للمساعي التي بذلتها منظمة الاستثمارات الخارجية وتعاون البنك المركزي والنظام المصرفي الايراني في التوقيع على هذه الإتفاقية، معتبراً إياها خطوة هامة لتوسيع الروابط الاقتصادية بين البلدين والمبنية على ضمان المصالح المشتركة، وقال تشانغ: ان مشاريع متعددة بإمكانها الاستفادة من هذا الخط الإئتماني بعد تأييد البنك المركزي ومنظمة الاستثمارات الايرانية.

وأوضح البنك المركزي الايراني ان مبلغ هذا القرض أكثر من 8 مليارات يورو (يعادل حوالي 10 مليارات دولار)، وان القطاعين العام والخاص بإمكانهما الاستفادة من خط الإئتمان هذا في جميع المشاريع في مجالات الصحة والمواصلات والطاقة التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من القروض الخارجية.

يذكر أن ايران وقّعت، في وقت سابق، على إتفاق إقتراض مع بنك (اكزيم) الصيني بقيمة 1ر7 لتمويل مشروع كهربة خط سكك حديد طهران-مشهد، وكذلك مع روسيا بقيمة 2ر2 مليار دولار لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة والمواصلات.