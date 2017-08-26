  • السبت ٣ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , أغسطس 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201237 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 17:14 الاقسام: محليات  
إعتقال شخصين مشتبه بهما في حادث منطقة بيشين شرق البلاد

إعتقال شخصين مشتبه بهما في حادث منطقة بيشين شرق البلاد

أعلن المشرف على العلاقات العامة بدائرة العدل في محافظة سيستان وبلوجستان (شرق) عن اعتقال شخصين مشتبه بهما بالتورط في حادث ناحية بيشين التابعة لمدينة سرباز الواقعة في المحافظة والذي أدى الى استشهاد جندي مكلف واحد عناصر قوات التعبئة.
وقال حسن محمد دادي في تصريح لمراسل ارنا انه ليست هناك مستندات قطعية تؤكد تورط الشخصين المعتقلين في الحادث وان التحقيقات لاتزال جارية حول هذه القضية.
واضاف ان الجهاز القضائي ينتظر الاختبارات المتممة على الالبسة الملطخة بالدماء لهذين المشتبهين وصلتها بدماء الشهيدين. وقد وقع الحادث في 22 آب الجاري في ناحية بيشين المجاورة للحدود الباكستانية. 
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0623 sec