أعلن المشرف على العلاقات العامة بدائرة العدل في محافظة سيستان وبلوجستان (شرق) عن اعتقال شخصين مشتبه بهما بالتورط في حادث ناحية بيشين التابعة لمدينة سرباز الواقعة في المحافظة والذي أدى الى استشهاد جندي مكلف واحد عناصر قوات التعبئة.

وقال حسن محمد دادي في تصريح لمراسل ارنا انه ليست هناك مستندات قطعية تؤكد تورط الشخصين المعتقلين في الحادث وان التحقيقات لاتزال جارية حول هذه القضية.

واضاف ان الجهاز القضائي ينتظر الاختبارات المتممة على الالبسة الملطخة بالدماء لهذين المشتبهين وصلتها بدماء الشهيدين. وقد وقع الحادث في 22 آب الجاري في ناحية بيشين المجاورة للحدود الباكستانية.