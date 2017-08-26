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|رقم الخبر: 201237
|تاريخ النشر: آب 25, 2017
|الوقت: 17:14
|الاقسام: محليات
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إعتقال شخصين مشتبه بهما في حادث منطقة بيشين شرق البلاد
أعلن المشرف على العلاقات العامة بدائرة العدل في محافظة سيستان وبلوجستان (شرق) عن اعتقال شخصين مشتبه بهما بالتورط في حادث ناحية بيشين التابعة لمدينة سرباز الواقعة في المحافظة والذي أدى الى استشهاد جندي مكلف واحد عناصر قوات التعبئة.
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