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رقم الخبر: 201235 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 17:17 الاقسام: دوليات  
مادورو يحذّر العسكريين من التفرقة

مادورو يحذّر العسكريين من التفرقة

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العسكريين من وجود أي شرخ في وحدة الصف الوطني تستفيد منه الإمبريالية الأمريكية، مطالبا من تساوره أي شكوك فعلية بترك القوات المسلحة على الفور.

 وأكد مادورو، - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية يوم الجمعة - ضرورة تنظيم الصفوف من أجل الوطن، مشيرا إلى أن الوقت ليس للشروخ أيا تكن.

وأضاف الرئيس الفنزويلي: إما أن تؤيدوا ترامب والإمبريالية، وإما أن تؤيدوا القوات المسلحة والوطن. هنا لا أحد يستطيع الاختباء. فنزويلا لم تكن يوما مهددة إلى هذا الحد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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