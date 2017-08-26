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رقم الخبر: 201234 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 17:16 الاقسام: دوليات  
ملك تونجا يحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات

ملك تونجا يحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات

أمر ملك تونجا "توبو السادس"، يوم الجمعة، بحل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

 وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الملك "توبو السادس"، أصدر هذا الأمر على الموقع الإلكتروني الخاص بالنائب العام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدل على انتهاء عمل حكومة رئيس الوزراء "أكيليسي بوهيفا"، والتي كانت ستنتهي مدتها العام المقبل. وكان "أكيليسي بوهيفا"، تولى رئاسة وزراء تونجا عام 2014، ونجا من اقتراع بحجب الثقة في وقت سابق من العام الجاري.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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