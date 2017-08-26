قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، يوم الجمعة: إن الحلف سيراقب عن كثب التدريبات العسكرية في روسيا البيضاء وغرب روسيا في الشهر المقبل.

وحث ستولتنبرج روسيا على الشفافية واحترام الاتفاقيات الدولية خلال زيارة إلى بولندا لتفقد وحدة من قوات التحالف الذي تقوده أمريكا في شرق البلاد.

وقال ستولتنبرج للصحفيين بعد لقائه رئيسة وزراء بولندا بياتا مازوريك سيدلو سنراقب عن كثب مسار هذه التدريبات، في إشارة إلى مناورات (زباد) العسكرية المقررة في منتصف سبتمبر أيلول.

وأضاف: لكل الدول الحق في إجراء تدريبات عسكرية لقواتها المسلحة لكن يتعين على هذه الدول أن تحترم أيضا التزامها بالشفافية.

*دعوات بولندا العدائية

من جهتها دعت رئيسة وزراء بولندا، بيتا سزيدلو، حلف شمال الأطلسي إلى التنبه للمناورات الروسية-البيلاروسية، وقالت: إن على الناتو الاستمرار في التكيف مع التهديدات الجديدة.

وأعلنت سزيدلو، يوم الجمعة، أن عملية تكيف حلف شمال الأطلسي مع التهديدات الجديدة، شغلت حيزا هاما من المحادثات. واعتبرت أن "المناورات الروسية البيلاروسية (تدريبات الغرب 2017)، وخطر الإرهاب، كلها مسائل تؤكد أنه يجب علينا مواصلة عملية التكيف".

في الوقت نفسه، قالت رئيسة وزراء بولندا إن بلادها ستكون شريكا "نشطا ومخلصا" للحلف.

وكانت بعض دول حلف شمال الأطلسي قد أعربت سابقا عن قلقها من المناورات المشتركة المقرر أن تجريها قوات من روسيا وبيلاروسيا بين 14 و20 سبتمبر/أيلول في بيلاروس تحت مسمى "زاباد-2017" أي تدريبات "الغرب 2017". وأعدت وزارة الدفاع في ليتوانيا المجاورة تقريرا عن التهديدات الموجهة للأمن الوطني، رأت فيه أن تدريبات "الغرب 2017" تشكل خطرا مميزا على أمنها القومي على وجه التحديد.

*لافروف يلتقي نظيرته الكورية الجنوبية

من ناحية أخرى ألتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، بنظيره الكوري الجنوبي، كانج كيونج-وا، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في موسكو.

ووصلت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج-هوا، إلى العاصمة الروسية "موسكو"، في أول زيارة لها إلى روسيا منذ تنصيبها. ويبحث الوزيران الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وسيجتمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، و"مون"، أثناء حضورهما المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده في فلاديفوستوك يومي 6 و7 سبتمبر المقبل.

*حادث مأساوي

في سياق آخر نقلت وكالتا إنترفاكس وتاس للأنباء عن مسؤولين في وزارة الطوارئ الروسية قولهم إن 18 شخصا على الأقل قتلوا في جنوب البلاد حين سقطت حافلة في البحر الأسود يوم الجمعة.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن وزارة الطوارئ أن ثمانية آخرين أصيبوا بينهم خمسة في حالة خطيرة.

وكان هناك نحو 40 شخصا في الحافلة التي سقطت من رصيف بحري يبلغ ارتفاعه عدة أمتار في مرفأ لشحن النفط على ساحل البحر الأسود.