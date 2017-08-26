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رقم الخبر: 201231 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: محليات  
رئيس مجلس خبراء القيادة: الشهيد حججي عزز من جديد روح الجهاد في سبيل الله

رئيس مجلس خبراء القيادة: الشهيد حججي عزز من جديد روح الجهاد في سبيل الله

اعلن رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله الشيخ احمد جنتي ان دم الشاب المخلص الشهيد حججي كان مؤثرا ومباركا ونفث من جديد روح الجهاد والاستشهاد في سبيل الله في اوصال المجتمع.
واكد آية الله جنتي خلال اجتماع الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة ان استشهاد حجتي خلق اندفاعة وحرارة لا توصف في اوساط مخلتف شرائح المجتمع ونامل انشاء الله ان نشهد قريبا الثار لدماء هذا الشهيد من جماعة داعش الارهابية.
واوضح آية الله جنتي باننا نشهد اليوم وبعد مضي نحو اربعة عقود على انتصار الثورة الاسلامية روح التضحية والايثار والشهادة تنتشر في اوساط الشباب بحيث باتوا يتسابقون للتوجه الى جبهات سوريا والعراق لمحاربة داعش والجماعات التكفيرية وبحمد الله اننا نرى هذه الايام حسب الاخبار الواردة من هذين البلدين باتا قريبين من التخلص من دنس الجماعات التكفيرية وداعش .
واوصى آية الله جنتي الشباب الاعزاء الاقتداء بالشهيد حججي وباقي شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة وان يسلكوا سبيل العزة الدنيوية والاخروية عبر بناء النفس ونيل الفضائل .
وفي الختام اوصى الحكومة بالعمل على تسوية مشاكل المواطنين والمعضلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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