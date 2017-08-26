صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الجمعة: إن اليابان ستفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية نتيجة لإطلاق الصواريخ باستمرار في الدولة المنعزلة وبقاء مشكلة خطف مواطنين يابانيين دون حل.

وأضاف سوجا للصحفيين أن اليابان ستجمد أصول ست منظمات أخرى وشخصين على علاقة بكوريا الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في إطار برامجه النووية والصاروخية وسط خلاف مع واشنطن.

* تصفيات زعيم كوريا الشمالية

من جانب آخر أفادت مجلة يابانية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، أمر بإعدام زوج عمته وقتل أخيه غير الشقيق بعد اكتشاف خطة انقلابية ضده حظيت بدعم صيني.

وذكرت مجلة "Nikkei Asian Review" اليابانية، استنادا إلى ثلاثة مصادر، أن جانغ سونغ تيك، زوج عمة الزعيم الكوري الشمالي، التقى، في أغسطس 2012، مع الرئيس الصيني آنذاك، هو جينتاو، واقترح خطة للإطاحة بالزعيم كيم جونغ أون وتنصيب أخيه الأكبر كيم جونغ نام مكانه.

يشار إلى أن الرئيس الصيني السابق لم يرد على هذا الاقتراح بشكل واضح، وعلم كيم جونغ أون بتدبير المؤامرة ضده من تشو يونغ كانغ، الذي كان حليفا له في الحكومة الصينية، وقرر التخلص من زوج عمته، الذي أعدم على الفور بعد اتهامه بالخيانة.

وتقول "Nikkei Asian Review" إن زعيم كوريا الشمالية لا يثق ببكين بعد علمه بتدبير الانقلاب ضده، علما بأنه صدر في العام 2015 في الصين حكم بالسجن مدى الحياة بحق وزير الأمن العام السابق، تشو يونغ كانغ، بعد اتهامه بالفساد وتسريب "أسرار الدولة" إلى جهات خارجية.

وذكرت المجلة أن كيم جونغ أون أمر بقتل أخيه الأكبر، لما يشكله من خطر عليه بصفته الابن الأكبر للزعيم الراحل كيم جونغ ايل. وكان كيم جونغ نام قد انتقد علنا هيمنة عائلته على الحكم في بلاده.