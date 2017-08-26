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رقم الخبر: 201228 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: دوليات  
هجوم على مسجد في كابول والشرطة تطوق المسلحين

هجوم على مسجد في كابول والشرطة تطوق المسلحين

قالت الشرطة الأفغانية إن مسلحين هاجموا مسجدا شيعيا في العاصمة كابول، يوم الجمعة 25 أغسطس/آب.

وأفاد مسؤول بشرطة كابول نقلا عن شهود أن انفجارا وقع ثم أعقبه إطلاق نار. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وكانت وسائل إعلام محلية أفغانية قد أعلنت أن انتحاريا قام، الأربعاء الماضي، بتفجير نفسه بقافلة عسكرية تابعة للقوات الأفغانية في مدينة لاشكار غاه جنوبي أفغانستان.

وبحسب المصادر، أدت العملية الانتحارية إلى مقتل وجرح أكثر من 30 شخصا على الأقل.

وسارعت حركة "طالبان" الإرهابية جناح أفغانستان إلى تبني العمل الإرهابي الذي استهدف عسكريين ومدنيين جنوبي أفغانستان.

الى ذلك نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن المسؤول بالشرطة الأفغانية، محمد جميل، قوله: إن المسلحين لازالوا متواجدين داخل المسجد الممتلئ بالمصلين لأداء صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن قوات الأمن حاصرت المسجد، إلا أنها لم تقم باقتحامه تجنبا لسقوط ضحايا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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