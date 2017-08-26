اعتبر قائد فيلق بيت المقدس التابع للحرس الثوري بمحافظة كردستان، المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) بمثابة السد المنيع امام هيمنة الاستكبار على منطقة الشرق الاوسط.

وخلال مراسم اقيمت في مدينة بيجار التابعة لمحافظة كردستان غرب ايران، لتأبين ذكرى الشهداء، اشار العميد محمد حسين رجبي الى مخططات الاستكبار البغيضة لتقسيم وتحجيم منطقة الشرق الاوسط بهدف النفوذ فيها والهيمنة عليها وقال، ان مشروع الشرق الاوسط الجديد الاميركي هو حصيلة منذ امد بعيد لمراكز الدراسات في اميركا والكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف، هنالك امام تنفيذ هذا المخطط سد منيع الا وهو نهج الشباب المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) الذين ترعرعوا في مدرسة شهداء الدفاع المقدس (1980-1988).

واضاف العميد رجبي، ان الاستكبار لا يهدف سوى للقضاء على الاسلام ويتضمن مخططهم في الاولوية تقسيم الدول الاسلامية؛ ايران وسوريا والعراق.

وقال، انه وفي اطار مخطط الشرق الاوسط الجديد، اثاروا حروبا داخلية ومفروضة على الدول بهدف تقسيمها والوقوف امام الانتشار السريع للاسلام الا ان احلامهم هذه ستقبر معهم.

واكد بان الكثير من شباب محافظة كردستان يراجعون الحرس الثوري للانضمام للمدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) واضاف، ان جرائم مرتزقة داعش لم تستطع ابدا التاثير على الروح الاستشهادية لدى شباب البلاد.

ولفت الى ان هنالك في الوقت الحاضر من اكثر من 400 زمرة ارهابية في سوريا تتقدمها داعش والنصرة لتشويه صورة الاسلام الا ان الدماء الطاهرة لشهداء من امثال مجيد قربان خاني ومحسن حججي اثبتت ما هو معنى مدرسة الاسلام والقرآن.