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رقم الخبر: 201225 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 16:31 الاقسام: محليات  
إفتتاح معرض مشترك للصور بين إرنا ووكالة أنباء شينخوا الصينية

إفتتاح معرض مشترك للصور بين إرنا ووكالة أنباء شينخوا الصينية

تم افتتاح معرض مشترك للصور بين وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء إرنا ووكالة أنباء شينخوا الصينية في معرض كتاب الصين الرابع والعشرين في مدينة بكين.
وأقيم هذا المعرض بهدف تطوير العلاقات بين وسائل الإعلام الرسمية للبلدين وكذلك توسيع نطاق التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.
وحضر في مراسم إفتتاح هذا المعرض كل من عضو لجنة قيادة الحزب الشيوعي الصيني ليو يون شان (liu yun shan) وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أصغر خاجي وساي مينغ جاو (Cai ming Zhhao) رئيس وكالة الأنباء الصينية الرسمية وعدد من المسؤولين الثقافيين الصينيين.
وعرضت إرنا وشينخو خلال هذا المعرض ما يزيد عن 100 صورة في مختلف المواضيع الثقافية والسياسية والإجتماعية والتاريخية والرياضية والمعالم الطبيعية والسياحية للبلدين.
وسيستمر هذا المعرض الذي أقيم بجهود الوكالتين لمدة اسبوع في المركز الدولي للمعارض في الصين.
ومن المقرر إقامة معرض آخر للصور بين الوكالتين خلال العام الجاري في طهران بمناسبة ألاسبوع الثقافي الصيني وذلك بحضور عدد من المسؤولين الثقافيين للبلدين.
وتم الإتفاق على إقامة معارض مشتركة للصور بين ارنا وشينخوا خلال الزيارة التي قام بها محمد خدادي مدير عام ارنا للصين خلال لقائه نظيره الصيني ساي مينغ جاو.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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