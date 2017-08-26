دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى تغيير الانطباع السائد عن الوضع الدولي مؤكدا ان قرارات مجلس الامن ليست كل شيء كما انها ليست مجرد قصاصة ورق.

وقال محمد جواد ظريف في الورشة التعليمية السادسة لنموذج محاكاة مجلس الامن علينا ان نقبل بان القوى التي كانت تلعب دورا مصيريا في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم يعد لها الدور نفسه وباتت هناك أدوات قوة أخرى اليوم مثل لغة الحوار وصياغة المفاهيم وخلق اجماع، جعلت الدول النامية اكثر تاثيرا من السابق.

وقال ان القوة العسكرية كانت وفي برهة زمنية الوسيلة الاكثر تأثيرا في العلاقات الدولية لكن بدا الاقتصاد والثقافة والتعليم وبعض القضايا الاخرى تتحول شيئا فشيئا الى ادوات لا تقل تأثيرا عنها.

وشدد بالقول على انه ما يجب ان نعرفه اليوم ان هناك آليات أخرى للقوة يمكن استخدامها بافضل شكل ممكن من قبل الدول النامية او دول المنطقة لتسجيل حضور اكثر فاعلية على صعيد التطورات الدولية.

واوضح بان بعض الدول قد تكون مؤثرة بعلمها ونظرياتها ومعارفها في حقل بالتحديد وليس بقوتها العسكرية لذا فان بعض الاليات كصياغة المفاهيم والقدرة على خلق اجماع باتت مهمة اليوم في تقوية مواقف الدول وجعلها اكثر تأثيرا .

وقال ان الهدف من اقامة ورشة محاكاة مجلس الامن هو التاكيد على ان القوة العسكرية لم يعد لها التاثير الذي كان لها سابقا وان بعض المفاهيم والاليات تمنح الدول والجهات قوة ونفوذا اكبر ولابد من دراسة هذه الاليات.

واستطرد بالقول انه في بداية التسعينات دخل العالم مرحلة جديدة شابتها الكثير من الاخطاء فامريكا كانت متوهمة حينها بانتهاء عالم ثنائي القطب وبدء عالم احادي القطب وان هذا التوهم ألحق بالعالم خسائر كبيرة لازالت بعض الدول كالعراق وافغانستان وسوريا تدفع ثمنها حتى الان.

واوضح ان امريكا ادعت خلال ادارة بوش بدء النظام العالمى الجديد وقد دفعت من اجل ذلك ضريبة باهضة وضحت بالكثير وفقدت الكثير من رساميلها وكل ذلك لم يخلف سوى العنف وزعزعة الامن في شرق اسيا وسوريا والعراق وافغانستان.

وشدد بالقول خلافا للنظرة الامريكية فان المرحلة الانتقالية لازالت مستمرة وصارت اطول بكثير مما كان يظنه الامريكان.

وقال حتى في الغرب بات الحديث عن مرحلة انتقالية لم تعد فيها امريكا القوة المتفوقة بل وحتى اوروبا والدول المقتدرة الاخرى ليس بالضرورة ان تكون لها دورا مؤثرا.