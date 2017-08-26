قال قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي: على الاعداء ان يعلموا باننا سنقطع اي يد تتطاول على اجوائنا.

وقال اللواء اسماعلي الذي كان يتحدث اليوم الجمعة قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران بمناسبة تشكيل مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي الذي يصادف اول سبتمبر من كل عام قال ان اغلبية الهجمات والاعتداءات تتم اليوم عبر الجو والطائرات والصواريخ بعيدة المدي وان الخط الدفاعي للبلاد يتضمن اضافة الي الحدود الجغرافية، جميع المراكز الحساسة والحيوية والنووية وكذلك المصافي ومنصات النفط وحقول الغاز والمراكز البتروكيمياوية.

واضاف ان الدفاعات الجوية الايرانية منتشرة في ثلاثة الاف و700 نقطة في انحاء البلاد مؤكدا ان اكثر من الف و400 طائرة مدنية اجنبية تمر يوميا عبر الاجواء الايرانية الى دول العالم المختلفة لانها تعتبر من افضل واكثر الطرق الجوية امنا في الشرق الاوسط.

وصرح ان اكثر من ان 500 الف طائرة مدنية تستقل اكثر من 50 مليون مسافر عبرت خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار - مارس الماضي) الاجواء الايرانية الى دول اخرى.

وصرح العميد اسماعيلي انه نظرا الى انشار قوات اجنبية في منطقة غرب آسيا وكشف وتحديد العديد من الطائرات العسكرية الاجنبية خارج الاجواء الايرانية وتهديدات العدو المكررة التي يمكن ان تؤدي الى اعتداء جوي، فقد امر قائد الثورة الاسلامية في اول سبتمبر من عام 2007 بتشكيل المقر من خلال الاستفادة من طاقات الجيش وحرس الثورة وقوات التعبئة.

وتابع: من خلال جهود الشباب والنخب والمساعي الصادقة لوزارة الدفاع والجامعات والمراكز العلمية فقد تمكنت ايران من انتاج رادارات استراتيجية وصواريخ ذكية وانظمة القيادة والمراقبة الموحدة وما شابه ذلك.