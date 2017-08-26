  • السبت ٣ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , أغسطس 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201220 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: دوليات  
توتر دبلوماسي بين المجر وهولندا بسبب "الهجرة"

توتر دبلوماسي بين المجر وهولندا بسبب "الهجرة"

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الجمعة، أن بلاده استدعت سفيرها في لاهاي "للتشاور" بعدما وجه السفير الهولندي في بودابست انتقادات حادة للحكومة المجرية.

وقال سيارتو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن "المجر استدعت سفيرها في هولندا للتشاور".

وكان السفير الهولندي في المجر، غايوس شيلتيما، شبه، الخميس، في مجلة أسبوعية مجرية بعض الوسائل التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء، فكتور أوربان، بتلك التي يستخدمها المتطرفون.

وانتقد شيلتيما في مجلة "168 أورا" المجرية الطريقة، التي تطرق فيها أوربان إلى مسألة الهجرة، بعدما وصف رئيس الوزراء المهاجرين "بالإرهابيين" مرات عدة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec