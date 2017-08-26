أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الجمعة، أن بلاده استدعت سفيرها في لاهاي "للتشاور" بعدما وجه السفير الهولندي في بودابست انتقادات حادة للحكومة المجرية.

وقال سيارتو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن "المجر استدعت سفيرها في هولندا للتشاور".

وكان السفير الهولندي في المجر، غايوس شيلتيما، شبه، الخميس، في مجلة أسبوعية مجرية بعض الوسائل التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء، فكتور أوربان، بتلك التي يستخدمها المتطرفون.

وانتقد شيلتيما في مجلة "168 أورا" المجرية الطريقة، التي تطرق فيها أوربان إلى مسألة الهجرة، بعدما وصف رئيس الوزراء المهاجرين "بالإرهابيين" مرات عدة.