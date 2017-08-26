* ربما يكفي ما قدمه سماحة الأمين العام لحزب الله في خطابه بالأمس حول أوجه الشبه القوية بين التحرير من العدو الاسرائيلي والتحرير من العدو التكفيري، حيث دعا للتحضير للإحتفال بالتحرير الثاني كما احتفلنا دائما بالاول، ليعطي فكرة واضحة عن أهمية وقيمة ما حققه الجيش اللبناني ورجال المقاومة على طريق تحرير الأراضي اللبنانية من الجماعات التكفيرية..

ربما يكفي ما قدمه سماحة الأمين العام لحزب الله في خطابه بالأمس حول أوجه الشبه القوية بين التحرير من العدو الاسرائيلي والتحرير من العدو التكفيري، حيث دعا للتحضير للإحتفال بالتحرير الثاني كما احتفلنا دائما بالاول، ليعطي فكرة واضحة عن أهمية وقيمة ما حققه الجيش اللبناني ورجال المقاومة على طريق تحرير الأراضي اللبنانية من الجماعات التكفيرية، خاصة في ظل ما حظي ويحظى التحرير عام 2000 من رمزية في وجدان وفكر وتأريخ السيد حسن نصرالله واللبنانيين بأغلبهم... (تقريبا).

من هنا، واستناداً لهذا التوصيف والتشبيه المثير للإهتمام ولهذه المقارنة الحساسة، يمكننا فهم الأبعاد والأسباب والمرتكزات التي بنى عليها سيد المقاومة مقاربته هذه، على الشكل التالي:

* في البعد السيادي

نتكلم من جهة عن تحرير أراضٍ لبنانية كانت محتلة من قبل عدو تكفيري في الجرود الشمالية الشرقية، ومن جهة أخرى نتكلم عن تحرير أراضٍ لبنانية كانت محتلة من قبل العدو الاسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي، وهذا التحرير يعتبر مشتركا وبإمتياز على الصعيد الوطني وعلى صعيد إستعادة لبنان (دولة وشعباً وجيشاً ومقاومة) السيادة على كامل التراب اللبناني.

* في البعد العسكري

صحيح ان جيش العدو الاسرائيلي يعتبر من الجيوش القوية إقليميا وحتى عالميا بإمكانياته وبقدراته العسكرية المتطورة والفاعلة، حيث تميزت معارك التحرير بمواجهته بالصعوبة وبالشراسة وبالخطورة الحساسة، ولكن تبقى مواجهة الجماعات التكفيرية المتشددة من أخطر وأصعب المواجهات ايضا على الصعيد العسكري، وهي (هذه المجموعات) بالاضافة الى كونها تملك إمكانيات وقدرات مهمة من حيث الأسلحة والتجهيزات العسكرية حصلت عليها من مصادر ليست بعيدة عن مصادر أسلحة العدو الاسرائيلي، أقلّه لناحية الأسلحة الفردية والمتوسطة، ولكنها أيضاً تتميز بكونها تتفوق على عناصر جيش العدو الإسرائيلي بروحية القتال الفردي الشرسة، وأيضاً بالنزعة الإنتحارية التي غالبا ما كانت نقطتها الرابحة في أغلب المواجهات التي ربحت بها.

* في البعد الوطني الداخلي

لم يكن تداخل أو تدخّل المجموعات التكفيرية مع بعض الموتورين اللبنانيين وتقربهم منهم، لأسباب مادية أو عقائدية أو مذهبية رخيصة، أقل تأثيراً في المجتمع الداخلي اللبناني من تداخل العدو الاسرائيلي مع بعض العملاء سابقا في المناطق التي كان يحتلها قبل التحرير، وحيث يأتي تحرير المناطق اللبنانية من الجماعات التكفيرية اليوم ليقفل هذه البؤرة والثغرة الداخلية والتي غالبا ما كانت تشكل خطرا ليس ببسيطٍ على الوحدة والتماسك الداخليين، تماما كما قدم التحرير عام 2000 للداخل اللبناني من حصانة وطنية أقفلت جميع أبواب التشرذم والفتنة والتشكيك، وكما نحن اليوم نعيش رفعة وسمو وصدق الوحدة الوطنية على خلفية التحرير من العدو الاسرائيلي، نحن اليوم على الطريق لتقويتها وتحصينها وتمددها على خلفية التحرير من التكفيريين.

* في البعد الاستراتيجي

تؤكد المعطيات والوقائع في الميدان وفي الإعلام وفي الديبلوماسية، ان معركة الارهابيين في المحيط وخاصة في سوريا ولبنان، ليست بعيدة عن معركة العدو الاسرائيلي في الأهداف وفي النظرة والتخطيط، وحيث كانت أهداف العدو الصهيوني قبل التحرير وخلاله وبعده، تصبّ دائما في اطار تثبيت الإحتلال وضرب السيادة وإضعاف محور المقاومة وفك ترابطه الاستراتيجي فيما بين مكوناته كدول أو كمجموعات وأحزاب، وشرذمة وتفتيت جميع من يقف بوجه مشاريعه للهيمنة والسيطرة وطمس وسلب الحقوق الأساسية في فلسطين وغيرها، فإن أهداف الارهابيين (وأهداف داعميهم من خلالهم) في كل من سوريا ولبنان وغيرها ايضا، ليست بعيدة عن تلك الاهداف الاسرائيلية، لا بل تتكامل معها في الضغط على الجيش اللبناني وعلى حزب الله ومواجهتهما لإضعافهما، وايضا في الضغط على الجيش العربي السوري ومحاولة إضعافه والنيل منه في سوريا بشكل عام وفي جنوبها على تخوم الجولان المحتل بشكل خاص.

طبعا انها معركة واحدة وبمواجهة عدو واحد، وحيث إنتصرنا على العدو الإسرائيلي وحققنا التحرير عام 2000 من خلال معادلة ثلاثية تثبت قوتها وسحرها وقيمتها يوماً بعد يوم، فإننا اليوم على أبواب الإحتفال بنصر آخر وبتحرير ثانٍ من الجماعات التكفيرية الارهابية، وكما كان للوقفة الوطنية والقومية للدولة السورية دور مهم في رعاية وحماية مقومات التحرير عام 2000، فان هذه الوقفة اليوم للجيش العربي السوري في معركته ضد الارهاب الذي يمثل عدوا مشتركا نقاتله جميعا، ستكون حتماً فاعلة ومنتجة وأساسية في تثبيت وتحصين وحماية إنتصارنا على العدو التكفيري في لبنان.