الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الجمعة ١٧ رمضان ١٤٣٩
الجمعة , يونيو 01, 2018
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
الجيش اللبناني: زورق حربي معاد يخرق مياه البلاد
منطقة الدراز المحاصرة تغلق المحال التجارية حدادا على أرواح شهداء الفداء في الذكرى الأولى للمجزرة البحرينية
اعتقال مسؤول الإعدامات لدى داعش في العراق
قصف متبادل بين فصائل "الجيش الحر" ومجموعات داعش عند أطراف بلدات "حيط، الشيخ سعد وجلين" في ريف درعا الغربي
قوى الأمن الداخلي السوري تدخل منطقة الحجر الأسود وترفع العلم الوطني بعد تحريرها من الإرهاب
للمزید
رقم الخبر: 201218
تاريخ النشر: آب 25, 2017
الوقت: 14:56
الاقسام: دوليات
هجوم إرهابي على مسجد في كابول
الکلمات المفتاحية
هجوم إرهابي
مسجد
كابول
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
بيونغ يانغ تتمسك بموقفها السلمي.. وتفاؤل أمريكي روسي بقمة ترامب -كيم
واشنطن تفرض رسوماً جمركية على واردات من حلفائها وأوروبا تتوعد
روسيا والناتو يبحثان قضايا عسكرية والشفافية والحد من المخاطر
اليوم.. تصويت برلماني على حجب الثقة عن رئيس الوزراء الاسباني
خفايا تواطؤ استراليا بالفساد في ماليزيا
الاشتراكي سانشيز رئيسا لوزراء إسبانيا بعد الإطاحة براخوي
احتجاجات باسطنبول ضد السلطة في ذكرى حديقة غيزي
موغيريني: الاتحاد الاوروبي سيدافع عن مصالحه في مواجهة الاجراءات الاميركية
أيرلندا الشمالية تنال صفة بريطانية أوروبية مشتركة
میانمار توافق علي إشراف الأمم المتحدة على عودة النازحین
الحكومة الإيطالية الجديدة تعلن تشكيلتها بعد أزمة انتخابات
مادورو يلتقي سناتورا جمهوريا بعد زيادة الضغوط الامريكية عليه (صورة)
لافروف يكشف نوايا واشنطن بعد انسحابها من نووي ايران.. ويزور كوريا الشمالية غدا
ماكرون يكافئ لاجئا غير شرعيا بالجنسية لإنقاذه طفلا (صور)
ترامب يوبّخ وزير العدل.. وممثلة مؤيدة له تصف مستشارة أوباما بـ"القردة"
ترامب يعيد إحياء قمته مع كيم.. وقمة ثانية بين رئيس كوريا الجنوبية والزعيم الكوري الشمالي
راخوي يتمسك بالسلطة ويرفض الاستقالة بعد فضيحة فساد
لهذا السبب الأمريكيون متخوفون من الاقتصادين الروسي والصيني
الهند وباكستان تتفقان على التهدئة
تركيا تتوعّد باعتماد مورد آخر إذا لم تبع أمريكا لها إف-35
النمسا تكشف عن عدم ثقة أوروبية بأمريكا.. وتدعو للحفاظ على الوحدة الأوروبية
بالصور.. تعرّف على أول رئيسة للحكومة في جزيرة بربادوس
سيئول متفائلة بشأن المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن
بيونغ يانغ تتعهد بنزع سلاحها النووي.. وموعد محتمل للقمة الثلاثية بين الكوريتين وأمريكا
هل سيتخلى الزعيم الكوري الشمالي عن سلاحه النووي؟
أوكرانيا تكشف عن طريقة لتدمير روسيا.. وموسكو ترد
تلاسن حاد بين ترامب ونظيره المكسيكي بشأن الجدار الحدودي (صور)
بيونغ يانغ وسيئول تتفقان على معاهدة سلام قبل قمة كيم وترامب المنتظرة
ما الذي تحضره روسيا لمقاتلات F-22 و F-35 الامريكية؟
مادورو يلتقي سناتورا جمهوريا بعد زيادة الضغوط الامريكية عليه (صورة)
لافروف يكشف نوايا واشنطن بعد انسحابها من نووي ايران.. ويزور كوريا الشمالية غدا
هل ستلغي كوريا الشمالية قمة كيم وترامب؟
هذا هو موقف ميركل من إنهاء الاتفاق النووي الايراني
ماكرون يكافئ لاجئا غير شرعيا بالجنسية لإنقاذه طفلا (صور)
ترامب يوبّخ وزير العدل.. وممثلة مؤيدة له تصف مستشارة أوباما بـ"القردة"
بالصور.. روسيا تطلق 4 صواريخ من قاع البحر المتوسط
ارتفاع حاد بنسبة البطالة في فرنسا
"النموذج الليبي" يهدد قمة ترامب وكيم
ترامب يعيد إحياء قمته مع كيم.. وقمة ثانية بين رئيس كوريا الجنوبية والزعيم الكوري الشمالي
تواصل الاقتتال بين الجيش وطالبان غربي أفغانستان
وسط قلق أوروبي.. تخبط في ايطاليا قبل تعيين رئيسا للحكومة
بالصور.. هكذا ودّع الاندونيسيين ضحايا هجمات "سورابايا"
انتقادات عالمية لسياسة واشنطن العدائية تجاه كوريا الشمالية وايران
ستولتنبرغ: الناتو يسعى لحوار روسيا ولا يتطلع لحرب باردة معها
راخوي يتمسك بالسلطة ويرفض الاستقالة بعد فضيحة فساد
بوتين يدعو للاسراع بعملية تطوير صواريخ "إس 500"
لهذا السبب الأمريكيون متخوفون من الاقتصادين الروسي والصيني
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر