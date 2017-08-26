اشار ممثل الولي الفقيه ومسؤول بعثة الحجاج الايرانية حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكري، الى التضامن بين الشيعة والسنة في ايران، واصفا الوحدة بينهما بأنها مثالية.

وخلال زيارته لمكان اقامة ذوي شهيدين من اهل السنة من شهداء حادثة منى في مكة المكرمة وهما احمد جامي وقديري، قال قاضي عسكر، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية منادية ورافعة للواء الوحدة ولاشك ان الوحدة بين الشيعة والسنة في الجمهورية الاسلامية الايرانية مثالية.

واشار الى زيادة عدد الحجاج من اهل السنة في ايران الى 3 اضعاف في مراسم الحج الحالية واضاف، ان نحو 15 ألف حاج من اهل السنة تشرفوا بزيارة الحج هذا العام وهو الامر الذي يشير الى اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بحقوق اهل السنة.

واضاف، ان قوافل السنة والشيعة حاضرون الى جانب بعضهم بعضا في اجواء ملؤها المحبة والود والوئام، ما يشير الى الوحدة والتضامن بينهما في ايران.

بدوره اعلن مدير عمليات الحج بمنظمة الحج والزيارة الايرانية نصرالله فرهمند بان 80 الف حاج ايراني وصلوا الديار المقدسة حتى يوم الخميس.

وقال فرهمند ان هنالك 75 الف حاج ايراني في مكة المكرمة يتهيأون لاداء مناسك الحج فيما هنالك في المدينة المنورة 5 الاف حاج يعزمون التوجه الى مكة تدريجيا.

واعلن استعداد لجنة عمليات الحج لنقل الحجاج الى منى وعرفات وقال، ان جميع الامور تجري وفق البرامج المحددة وان تاشيرات الدخول صدرت بصورة الكترونية. وقال فرهمند بان عملية تفويج الحجاج الايرانيين من ايران الى الديار المقدسة ستنتهي يوم السبت. يذكر ان اكثر من 86 الف حاج ايراني يؤدون مناسك الحج لهذا العام.

* انعقاد ملتقى لـ500 عالم دين في قوافل الحج الايرانية في مكة المكرمة

من جهة أخرى عقد نحو 500 عالم دين في قوافل الحج الايرانية المستقرة في مكة المكرمة اجتماعا تم التاكيد فيه على ضرورة العمل على تنفيذ البرامج المرسومة في الحقل الثقافي .

وحضر الاجتماع نحو 500 عالم دين في قوافل الحج بمكة المكرمة حيث استعرض مدير التعليم في بعثة الحج الايرانية الشيخ احمدي ومدير استقطاب العلماء الشيخ بروانه في البعثة، النشاطات والبرامج الثقافية للقوافل بشكل مسهب وحثا علماء الدين في القوافل على التعاون مع المدراء والرابطين الثقافيين في هذا المجال .

كما جرى التاكيد على ضرورة تكريم اسر الشهداء وعلى السياسات الخاصة بايام التشريق وضرورة ان يتعاون العلماء على صعيد ارشاد الحجاج وتوجيههم الى اماكن استقرارهم في المخيمات الجديدة في صعيد عرفة .

وجرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات والقوانين المتعلقة بصعيد عرفة والمشعر الحرام ومنى وتمت دعوة علماء الدين ومدراء القوافل الى التنسيق الكامل فيما يتعلق بالالتزام بهذه القوانين وتوصيات بعثة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج فيما يتعلق بايام التشريق.