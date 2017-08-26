التقى قائد القوة البحرية الادميرال حبيب الله سياري في جزيرة بالي الاندونيسية كبار مسؤولي القوة البحرية لكل من الهند والصين.

جاء ذلك على هامش المنتدى التخصصي الثالث للامن البحري المنعقد في جزيرة بالي باندونيسيا بمشاركة قائد القوة البحرية الايرانية والوفد المرافق له ومندوبي 54 دولة اخرى في العالم.

وقد التقى الادميرال سياري كلا على حدة، قائد اسطول بحر الجنوب للصين الادميرال وانغ هي ومندوب القوة البحرية الهندية، حيث بحث معهما حول تنمية التعاون الثنائي.

وشارك الادميرال حبيب الله سياري في منتدى الامن البحري المنعقد في اندونيسيا على مدى 3 ايام في جزيرة بالي الاندونيسية تحت عنوان التعاون البحري لتحقيق نظام جيد في البحار.

وقد ألقت وزيرة خارجية اندونيسيا، السيدة ريتنو مرسودي، كلمة الافتتاحية للمنتدى الثالث للأمن البحري، وذلك حسب البرنامج الذي أعدته القوة البحرية الاندونيسية التي تتولى اعمال المنتدى.

ثم ألقى الادميرال فلاديمير ايفانوفيتش كورولوف، قائد القوة البحرية الروسية، كلمة تناول فيها مواضيع حول النظام الدولي في البحار.

ودارت القضايا التي طرحها المحاضرون في اليوم الاول من المنتدى حول محور تنمية التعاون متعدد الاطراف في دعم النظام الجيد للبحار مع التأكيد على الاهتمام بالتهديدات الامنية البحرية الحديثة.

ويرافق الادميرال سياري في زيارته هذه الى اندونيسيا كل من مساعد قائد القوة البحرية في شؤون التخطيط نائب ادميرال حسين خانزادي وقائد المنطقة الثانية للبحرية الايرانية نائب ادميرال رضا عباسي .

من ناحية أخرى اعلن قائد القوات البحرية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري عن استعداد ايران للتعاون مع القوات البحرية الاندونيسية لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.

وصرح الأدميرال سياري خلال حديثه لقناة كومباس الأندونيسية، ان القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتطوير التعاون مع الجيش الإندونيسي، لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وضمان أمن البحار.

وخلال هذا الحوار التلفزيوني الذي جرى على هامش المنتدي التخصصي الثالث للامن البحري المنعقد حاليا في جزيرة بالي باندونيسيا، أعرب الأدميرال سياري عن شكره وتقديره للحكومة الاندونيسية لاقامة هذا المنتدى مضيفا، ان الهدف من عقد هذا المنتدى التخصصي هو ضمان أمن البحار خاصة المحيط الهندي ومضيق ملقا وبحر جنوب الصين وسائر المياه الدولية.

وعبر قائد القوات البحرية الايرانية عن أمله بأن يتمخض هذا المنتدى عن تحقيق أهدافه التي تتمثل في ضمان أمن البحار المحيطات.

كما أشار الادميرال سياري خلال هذا الحوار الى العلاقات التاريخية بين ايران واندونيسيا والقواسم المشتركة للبلدين واعتبرها رصيدا كبيرا لتوسيع العلاقات أكثر من ذي قبل، سيما علاقات القوات البحرية الايرانية والاندونيسية.