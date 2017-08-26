أكّد قائد الجيش الإيراني المعيّن حديثا العميد عبد الرحيم موسوي على أن الكيان الصهيوني سيزول في غضون الـ 25 سنة المقبلة.

وشارك قائد الجيش الإيراني الجديد العميد عبد الرحيم موسوي في مهرجان تكريمي في مدينة قم، حيث أكّد على أن عناصر القوة اليوم قد تغيّرت ولا يمكن قياس مقدار أي قوّة بعدد المدافع والدبابات والصواريخ على أهمية هذه الناحية، وأضاف: "معايير القوة الجديدة هو امتلاك إرادة صلبة وأفراد مستعدين للتضحية مثل الشهيد محسن حججي، وامتلاك قيادة حكيمة تستطيع تشخيص المصلحة بكل وعي ودقّة".

ونوّه العميد موسوي إلى أن العالم وصل إلى نتيجة اليوم ومفادها أنّه لا يمكن مواجهة إيران عسكريًّا لأنها تمتلك أفراد يتمتعون بإرادة جهادية عالية وكذلك فهم، جعل الاعداء يخافون من روحيّة الشهادة التي يمتلكها الايرانيّون، وقال: "على الجميع أن يعلم أن أيّ بلد يريد بدء حرب مع إيران لن يستطيع أن يحدد نهاية هذه الحرب وإيران هي من ستقرر مسير ومصير هذه الحرب".

وأكّد قائد الجيش الإيراني الجديد أن الكيان الصهيوني سيزول من الوجود خلال الـ 25 سنة المقبلة بالإرادة القوية للمجاهدين الّذين يحملون روحيّة كروحية الشهيد حججي.