اعتبر امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ايران اليوم بطل الكفاح ضد الارهاب في العالم، مؤكدا ضرورة الرد الحازم على الدعاية الاميركية ضد الصناعات الصاروخية الايرانية.

وفي كلمة له الخميس في ملتقى لرواد حرس الثورة الاسلامية في مدينة همدان غرب ايران، قال رضائي، ان ترامب يفرض اليوم الحظر علينا بذريعة خاوية وهي دعم الارهاب وهو الامر الذي اصبح موضع سخرية شعوب العالم.

وأضاف، اننا نعارض تقسيم العراق وسوريا واليمن وهو الامر الذي يحظى باشادة شعوب المنطقة والعالم.

واكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام مهمة الحرس الثوري في التصدي للظلم والجور والتمييز واضاف، انه على الحرس الثوري الوقوف بحزم امام اي تمييز والدفاع كما في السابق عن استقلال وسيادة البلاد.

وقال اللواء محسن رضائي ان رفع مستوى القوة والجهوزية الدفاعية والعسكرية الايرانية حال دون شن ثلاثة اعتداءات على البلاد.

وأردف: بعد الحرب المفروضة كان الكيان الصهيوني مرتين واميركا مرة واحدة بصدد الاعتداء على ايران ولو لم نهزم العدو خلال الحرب المفروضة (حرب العراق ضد ايران ابان نظام صدام) ولو لم نكسب هذه القوة العسكرية لكانت ايران تتعرض لهذه الاعتداءات الثلاثة حتما.

وأضاف ان ايران قد احبطت دوما تهديدات العدو وقد تحولت اليوم الى قوة دفاعية وامنية كبرى كما ان الصناعات العسكرية والصاروخية والنووية للبلاد اصبحت قوية جدا .

وصرح اللواء رضائي : بعد عمليات الاغتيال والانقلابات (التي حدثت في ايران بعد انتصار الثورة) لو لم تتشكل الاجهزة الاستخباراتية والامنية في البلاد لكان العدو قد دخل الاراضي الايرانية مرارا وان جماعة داعش قد كانت دخلت ايران قبل العراق مؤكدا ان ايران هي الدولة الوحيدة التي اصبحت رائدة في مكافحة الارهاب بعد القضاء على داعش .

وأشار الى ان الحظر الاقتصادي الذي فرضه ترامب يستهدف الحرس الثوري واضاف، ان قواتنا في الحرس الحرس الثوري كافحت ضد الد اعداء البشرية واليوم تقف امام أسوأ الارهابيين في العالم.

وقال، ان اعداءنا عبأوا جهودهم لاضعاف الحرس الثوري والتعبئة ودفاعنا عن الثورة لاخماد صوت الدفاع عن المظلوم.

ونوه الى موجة الدعاية الاعلامية المغرضة من جانب الرئيس الاميركي ضد الصناعات الصاروخية الايرانية وضرورة الرد بحزم على ذلك وقال، لو كان بامكان الاميركيين الهجوم على ايران لنفذوا ذلك قبل اعوام لكننا اليوم في حرب اقتصادية معهم لذا ينبغي ان نرفع مستوى قدراتنا في سائر المجالات ايضا ومنها المجال الاقتصادي وان نزيد الانتاج وفرص العمل للشباب بروح ثورية.

وأضاف، انه يتوجب اليوم فسح المجال امام الشباب بروح ثورية والعبور من مخططات الاعداء لان التقاعس والتردد واثارة التفرقة والمجاملة والتوقف، امور خطيرة.