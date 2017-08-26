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|رقم الخبر: 201214
|تاريخ النشر: آب 25, 2017
|الوقت: 14:29
|الاقسام: محليات
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رضائي يدعو لرد حازم على الدعاية الاميركية ضد الصناعات الصاروخية الايرانية
اعتبر امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ايران اليوم بطل الكفاح ضد الارهاب في العالم، مؤكدا ضرورة الرد الحازم على الدعاية الاميركية ضد الصناعات الصاروخية الايرانية.
وفي كلمة له الخميس في ملتقى لرواد حرس الثورة الاسلامية في مدينة همدان غرب ايران، قال رضائي، ان ترامب يفرض اليوم الحظر علينا بذريعة خاوية وهي دعم الارهاب وهو الامر الذي اصبح موضع سخرية شعوب العالم.
وأضاف، اننا نعارض تقسيم العراق وسوريا واليمن وهو الامر الذي يحظى باشادة شعوب المنطقة والعالم.
واكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام مهمة الحرس الثوري في التصدي للظلم والجور والتمييز واضاف، انه على الحرس الثوري الوقوف بحزم امام اي تمييز والدفاع كما في السابق عن استقلال وسيادة البلاد.
وقال اللواء محسن رضائي ان رفع مستوى القوة والجهوزية الدفاعية والعسكرية الايرانية حال دون شن ثلاثة اعتداءات على البلاد.
وأشار الى ان الحظر الاقتصادي الذي فرضه ترامب يستهدف الحرس الثوري واضاف، ان قواتنا في الحرس الحرس الثوري كافحت ضد الد اعداء البشرية واليوم تقف امام أسوأ الارهابيين في العالم.
وقال، ان اعداءنا عبأوا جهودهم لاضعاف الحرس الثوري والتعبئة ودفاعنا عن الثورة لاخماد صوت الدفاع عن المظلوم.
ونوه الى موجة الدعاية الاعلامية المغرضة من جانب الرئيس الاميركي ضد الصناعات الصاروخية الايرانية وضرورة الرد بحزم على ذلك وقال، لو كان بامكان الاميركيين الهجوم على ايران لنفذوا ذلك قبل اعوام لكننا اليوم في حرب اقتصادية معهم لذا ينبغي ان نرفع مستوى قدراتنا في سائر المجالات ايضا ومنها المجال الاقتصادي وان نزيد الانتاج وفرص العمل للشباب بروح ثورية.
وأضاف، انه يتوجب اليوم فسح المجال امام الشباب بروح ثورية والعبور من مخططات الاعداء لان التقاعس والتردد واثارة التفرقة والمجاملة والتوقف، امور خطيرة.
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