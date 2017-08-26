قال المتحدث باسم وكالة الطاقة الّذرية الإيرانية أن الأمريكيون نفّذوا ما يتوجب عليهم فيما يخص إعادة تصميم مفاعل آراك مشيرا إلى أن عملية إعادة تصميم المفاعل دخلت مرحلتها الثانية.

وأشار المتحدث باسم وكالة الطاقة الذّرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى عملية إعادة تصميم قلب مفاعل آراك مشيراً إلى أن أعمال كثيرة قد نُفّذت الى الآن خلال هذه العملية.

كمالوندي قال إن الأمريكيّون نفّذوا ما يتوجّب عليهم في هذا المجال واضاف: "الأمريكيّون عضو ضمن مجموعة إعادة النظر بعمل المفاعل، إلّا أن الوظيفة الأساسية لإعادة النظر هذه تقع على عاتق الصينيين".

ولفت إلى أن المرحلة التالية من مراحل إعادة تصميم مفاعل آراك هو المرحلة الهندسية مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل جيّد وفي التوقيت المحدد له.

المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية قال إنه بعد مضي 14 شهرا من مرحلة التصميم التي صادق عليها الطرف الصيني فإننا نستطيع اليوم القول إن العمل يسير بدون أيّة نواقص وقد دخلنا في المرحلة الثانية من مرحلة إعادة التصميم.

ونوّه كمالوندي إلى أن العقد الّذي وقّعته إيران لإعادة تصميم المفاعل كان جيّدا وأضاف: "عملية إعادة النظر التي نفذها الصينيون ووافقوا عليها خبر جيّد ويدلّ على أن عمل المتخصصين والمهندسين الإيرانيين كان عملا كاملا ولا يشوبه أيّ نقص".

وشدّد المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية إلى أن عملية إعادة تصميم وافتتاح مفاعل آراك للماء الثقيل تسير وفق الوقت المحدد لها وستنتهي بغضون 4 الى 5 سنوات وقد انقضى من هذا الوقت حوالي السنة تقريبا.

كمالوندي تطرق أيضا الى التعاون الإيراني مع روسيا في صناعة معامل الطاقة وأشار إلى زيارته الأخيرة الى روسيا والتي أفضت الى قرار من أجل بناء مفاعل جديد ومعمل للطاقة وقال: "العمل يسير بشكل جيّد، ومن الممكن إنهاء مخططات التصميم قبل الوقت المحدد وإنهاؤه قبل 9 اشهر إلى سنة من الوقت المحدد له".

وأضاف: "حسب المخطط فإنّه من المتوقع أن يتم افتتاح أول معمل للطاقة من صناعة روسية بعد حوالي 8 سنوات ومعمل آخر للطاقة بعد عامين من الانتهاء من المعمل الأول، ونستطيع القول إننا نسير وفق للبرنامج لإقامة معامل الطاقة هذه التي ستنتج كل منها حوالي 1050 ميغاواط، وتبلغ قيمة إنشاء كل معمل حوالي 5 مليارات دولار".