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رقم الخبر: 201212 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 14:09 الاقسام: سياحة  
سراب ملوسان.. منطقة بكر وطبيعية لجذب السياح
ترعى فيها الظباء وحيوانات أخرى متعددة

سراب ملوسان.. منطقة بكر وطبيعية لجذب السياح

تقع منطقة "سراب ملوسان" بالقرب من قرية بنفس التسمية على بعد 17 كيلومترا شمال مدينة نهاوند بمحافظة همدان غرب إيران.

وهناك ينابيع متدفقة تنبع وتنحدر من الجبال وتوفر المياه اللازمة للزراعة في قرية ملوسان وضواحيها إلى جانب كهوف التوأم وسهل شاسع حيث يعتبر من مناطق الجذب الطبيعية والبكر لجذب الكثير من السياح إليها.

وتضفي ورود  اللوتس أو زنابق مقلوبة التي تتفتح أوائل شهر مايو طابعاً جميلاً إلى مناظر الجبال و الأراضي الخضراء  المحيطة لسراب ملوسان حيث يرعى فيها الظباء وحيوانات أخرى ما جعلها منطقة مفضلة  للاصطياد.

سراب ملوسانسراب ملوسان
سراب ملوسانسراب ملوسان
سراب ملوسانسراب ملوسان
سراب ملوسانسراب ملوسان
سراب ملوسانسراب ملوسان
 
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مصدر الخبر: وكالات
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