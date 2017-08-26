فاز الوثائقي الايراني «الى اين نحن ذاهبون؟» (به كجا مي رويم؟) للمخرج رضا مجلسي بجائزة افضل فيلم وثائقي من القسم الرئيسي لمهرجان «ساردينيا» الدولي للأفلام الوثائقية بإيطاليا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الـ22 من سبتمبر/أيلول المقبل وستستمر حتى الـ24 منه.

الفيلم من انتاج محمدرضا مجلسي ويسلط الضوء على النفايات وتأثيرها السلبي على البيئة.

ويقوم الوثائقي بتصوير المشكلات التي تعاني منها قرية سراوان (شمال ايران) التي تعتبر من اكبر المناطق لدفن النفايات ويحذر الفيلم من اضرار هذا التلوث البيئي وتأثيره على صحة الانسان والنظام الايكولوجي للمنطقة.