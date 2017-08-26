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رقم الخبر: 201209 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 14:06 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة «ايروين» الامريكية تستضيف «أحلام الفجر»

جامعة «ايروين» الامريكية تستضيف «أحلام الفجر»

سيعرض الفيلم الوثائقي الايراني «أحلام الفجر» للمخرج «مهرداد اسكويي» في جامعة «ايروين» الامريكية في كاليفورنيا.

وسيعرض «احلام الفجر» (روياهاي دم صبح) في خلال ايام 25 و 26 و27 من اغسطس/آب الجاري في قاعة «كريستال» في جامعة «ايروين» الامريكية في كاليفورنيا.

يعد «احلام الفجر» من أفضل الافلام في السينما الايرانية عند بعض السينمائيين وقد فاز بـ 24 جائزة في المهرجانات الدولية منها: مهرجان «آنتنا» ومهرجان برلين السينمائي في دورته السادسة والستين، ومهرجان True & False  ركن True vision، و مهرجان Full Frame في دورته التاسعة عشرة، ومهرجانات في مولدافيا وبولندا والمانيا وامريكا والبرتغال.

يروي الفيلم حياة مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في إصلاحية في أطراف طهران ويمضين فترة إنتظار صعبة في الأيام الأخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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