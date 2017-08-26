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|رقم الخبر: 201208
|تاريخ النشر: آب 25, 2017
|الوقت: 14:05
|الاقسام: ثقافة وفن
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«شجرة الضباب» في "les films de la toile"
تأهل الفيلم الايراني القصير «شجرة الضباب» للمخرج «عباس آقاخاني» الى مهرجان " les films de la toile" الدولي للافلام في فرنسا.
فيلم «شجرة الضباب» (درخت مه) من تأليف واخراج عباس آقاخاني ومونتاج علي نكفر وتمثيل حلما جوانمردي وهو من انتاج اتحاد سينما الشباب في محافظة بوشهر.
مهرجان ( les films de la toile)الدولي للافلام القصيرة في فرنسا، يعنى بالافلام القصيرة التي تستغرق مدتها اقل من خمس دقائق، وستبدأ فعاليات دورته الثانية في الاول من اكتوبر/تشرين الأول القادم وستكون افتتاحيته في جامعة الثامنة في سنت دنيس في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
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