فيلم «شجرة الضباب» (درخت مه) من تأليف واخراج عباس آقاخاني ومونتاج علي نكفر وتمثيل حلما جوانمردي وهو من انتاج اتحاد سينما الشباب في محافظة بوشهر.

مهرجان ( les films de la toile)الدولي للافلام القصيرة في فرنسا، يعنى بالافلام القصيرة التي تستغرق مدتها اقل من خمس دقائق، وستبدأ فعاليات دورته الثانية في الاول من اكتوبر/تشرين الأول القادم وستكون افتتاحيته في جامعة الثامنة في سنت دنيس في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.