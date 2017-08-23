أكد آية الله الحسيني البوشهري على أن العمل في سبيل احياء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد عملا جهاديا، موضحا أن العمل لخلق الارضية اللازمة لتعرف المجمتع المتدين والثوري على هذه الفريضة والعمل بها يخلق الارضية اللازمة للعمل بالاحكام الدينية في المجتمع.

أفاد مراسل وكالة رسا للأنباء أن عضو هيئة الرئاسة في مجلس خبراء القيادة السيد هاشم الحسيني البوشهري تفقد صباح يوم الاربعاء مركز دراسات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، معربا عن تقديره لانشطة هذا المركز، قائلا: أن احياء فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع امر ضروري وينبغي العمل في هذا الصعيد بجميع الطاقات بغية تكريس هذه الفريضة في المجتمع والبلد.

وأضاف، أن المعروف والمنكر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تعد من المواضيع الجديدة وتفتح آفاقا جديدة في المجتمع، ان هذه الفريضة اطار قد يشمل جميع الاحكام الشرعية بمعنى أن هذه الفريضة ذات شمولية كبيرة بحيث تشمل جميع التعاليم الدينية.

وبين عضو الشورى العليا للحوزات العلمية أن فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة مظلومة، مصرحا أن هذه الفريضة تشمل العبادات وبعض المعاملات ولكن مع ذلك أن دائرة شمولية هذه الفريضة متنوعة جدا.

وتابع أن قائد الثورة الاسلامية قال: أن فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تنحصر بمسألة الحجاب فقط وانما هناك مسائل أخرى تقع تحت عنوان هذه الفريضة، ولذلك ينبغي أن يتم التوجه الى هذه الفريضة في جميع الابعاد لكي يتعرف الناس عليها.

وأكد البوشهري على أن العمل في سبيل احياء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد عملا جهاديا، موضحا أن العمل لخلق الارضية اللازمة لتعرف المجتمع المتدين والثوري على هذه الفريضة والعمل بها يخلق الارضية اللازمة للعمل بالاحكام الدينية في المجتمع.