اكد السفير الالماني بطهران ميكائيل كلور رشتولد، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال لقائه في تبريز محافظ آذربايجان الشرقية اسماعيل جبار زادة، اشار السفير برشتولد، الى لقائه اعضاء غرفة تجارة تبريز وقال، انه تم خلال اللقاء البحث في مجال الانشطة الممكنة مزاولتها في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) ومنها صناعة الادوية والسيارات.

واشار السفير الالماني الى انشاء محطتين كبيرتين للطاقة الشمسية في ايران بمشاركة مستثمرين ألمان وقال، ان الاهتمام بطاقات حديثة في دولة مثل ايران التي تمتلك احتياطيات هائلة من الطاقة الاحفورية امر جدير بالاشادة ونحن يمكننا ان نكون شركاء مثاليين لبعضنا البعض في هذا المجال.

من جانبه صرح محافظ آذربايجان الشرقية بان هنالك مجالات واسعة وكثيرة للتعاون مع المانيا وقال، نامل من خلال تسهيل الزيارات بين ايران والمانيا والاسراع في اصدار تأشيرات الدخول للناشطين الاقتصاديين واصحاب الصناعات، ان تتحقق رغبة مسؤولي البلدين بتطوير العلاقات في جميع المجالات.

واعرب جبار زادة عن امله برفع العلاقات بين البلدين الى مستوى مقبول خلال فترة الحكومة الثانية عشرة الجديدة.