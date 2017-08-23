أعلن محمود رضوي مسؤول عمليات الحج بشركة المطارات والملاحة الجوية، عن إتمام نقل 88 بالمئة من اجمالي الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة.

رضوي أوضح في حديث لوكالة أنباء فارس، أنه حتى الساعة 24:00 (19:30 ت غ) من ليل الثلاثاء، تم نقل 75.5 الف حاج وحاجّة من المطارات الايرانية.

وأضاف أن عملية تفويج الحجاج سجلت 286 رحلة عبر خطوط "ايران اير" والخطوط الجوية السعودية، توزعت على 173 رحلة لمطار المدينة المنورة و113 رحلة لمطار مدينة جدة.

وأشار رضوي الى أن "ايران اير" نقلت لحد الان، 76 بالمئة من الحجاج الايرانيين في مقابل 24 بالمئة للخطوط الجوية السعودية.

وبيّن أن اجمالي الحجاج الايرانيين المسجلين لموسم الحج هذا العام يبلغ 86 الفا و240 حاجّا وحاجّة.