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رقم الخبر: 201154 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 20:26 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية: ظروف العراق الأمنية وراء عدم إلغاء تأشيرة الدخول لزيارة الاربعين

وزير الداخلية: ظروف العراق الأمنية وراء عدم إلغاء تأشيرة الدخول لزيارة الاربعين

صرح وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بان الظروف الامنية الراهنة في العراق هي السبب في عدم الغاء تأشيرة الدخول للزوار الايرانيين لزيارة الاربعين.
وفي تصريح ادلى به يوم الاربعاء حول السبب في عدم الغاء تأشيرة الدخول للزوار الايرانيين لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، قال رحماني فضلي، ان المسؤولين العراقيين يقولون بان الظروف الامنية لا تسمح باستضافة هذا العدد الكبير من الزوار من دون تاشيرة دخول.
واوضح بانه لو تمت معالجة القضية الامنية من جانب العراق فان امكانية الغاء تأشيرة زيارة الاربعين واردة وقد وعد المسؤولون العراقيون بهذا الامر واضاف، انه وفي ضوء العلاقات بين البلدين فمن المؤكد انه علينا التحرك في المستقبل نحو تسهيل الزيارات بين الجانبين.
وصرح وزير الداخلية الايراني بان موضوع الغاء التأشيرة لزيارة الاربعين لن يتحقق في العام الجاري بالتاكيد واضاف، انه وفي ضوء الاجراءات المتخذة سيتم تسهيل عملية اصدار تأشيرة الدخول.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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