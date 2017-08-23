وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد اشتري نوه في تصريح له من بوشهر جنوب ايران، الى ان الامن المستديم في ايران هو ثمرة التضحيات التي بذلها الشهداء في البلاد.

واشار قائد قوى الامن الداخلي الى الفوضى التي تعصف بالدول المحيطة بإيران، متسائلا، مالذي يحدث في الدول المحيطة لايران التي تدعي حيازتها لاجهزة ومعدات متطورة؟

واشار الى قدرات قوى الامن الداخلي الايراني في الحفاظ على حدود ايران الاسلامية، قائلا، في الوقت الذي زعزعت فيه المجموعات التكفيرية والسلفية وعصابات التهريب، الامن في الدول المحيطة لايران، منعت قدرات قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة تغلغل تلك المجموعات عبر الحدود الايرانية.

بدوره اعلن قائد فيلق محمد رسول الله (ص) لمدينة طهران الكبرى العميد محمد رضا يزدي ان الاحداث والاعمال العدائية المستقبلية يتم توقعها من قبل حرس الثورة الاسلامية وجهاز استخباراتها وقوات التعبئة وان الوحدات على استعداد لاي حدث.

واشار العميد يزدي في حديث لوكالة "بسيج برس" الى موضوع توفير أمن العاصمة طهران وقال: يجب على كافة ابناء مدينة طهران بذل الجهود لتوفير أمن المدينة وان قوات حرس الثورة الاسلامية والتعبئة تكون في مقدمة هذا الامر و لن تدخر جهدا في هذا المجال، ولهذا ان الامن المستديم لايتحقق سوى بجهود وتعاون ابناء الشعب مع القوات العسكرية.

واردف بالقول: ان الاحداث والاعمال العدائية المستقبلية يتم توقعها دوما من قبل حرس الثورة الاسلامية وجهاز استخباراتها وقوات التعبئة وان القوات المعنية مستعدة دوما لاي حادث. ان قواتنا متواجدة اليوم في كافة الميادين حيث تقوم برصد كافة الاحداث من مختلف الابعاد.

واضاف: سنقضي على خطوات العدو التي من الممكن ان يتخذها بين صفوف الشعب لزعزعة الامن في البلاد وذلك قبل القيام بها كما اننا عملنا بصورة ناجحة للغاية ازاء الاحداث الماضية ، ولذلك فان قدراتنا قد ادت اليوم الى عجز و هزيمة العدو.