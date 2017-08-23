اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان قضية الدفاع في النظام والبلاد الاسلامية اكثر اهمية من اي حزب او تيار او ذوق او توجه .

وفي كلمته خلال مراسم توديع وزير الدفاع السابق وتعريف خلفه الجديد قال اللواء باقري ان الله يامر المسلمين في القرآن بان يعدوا ما استطاعوا من قوة لمواجهة العدو وان ياخذوا حذرهم عبر تعزيز القدرة الردعية للنظام الاسلامي واضاف ان وزارة الدفاع تتحمل هذه المسؤولية الثقيلة وقد ادت مهامها في هذا السياق على احسن وجه .

واشار اللواء باقري الى قضية الصناعات الدفاعية للبلاد وقال ان تاكيد قائد الثورة الاسلامية يذهب الى قضية نوعية الانتاج وكميته وقيمته مضيفا ان افتقار المنتجات الدفاعية لوزارة الدفاع لهذه الخصوصيات يعني فشلنا في بلوغ الاقتدار الدفاعي والردعي .

واشاد اللواء باقري برئيس الجمهورية لانتخابه العميد امير حاتمي وزيرا للدفاع كما أشاد بأعضاء البرلمان لمنحه الثقة بالغالبية مشيرا الى ان منح الثقة للعميد حاتمي بهذه النسبة العالية تحمل رسائل عديدة.

وتابع ان على اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يعلموا بان منح الثقة العالية من قبل اعضاء البرلمان لوزير الدفاع يعني ان قضية الدفاع في النظام والبلاد الاسلامية تحظى باهمية تفوق التوجهات الحزبية والفئوية والذوقية.

واشار الى ان الثقة العالية التي منحها اعضاء البرلمان للعميد حاتمي سيكون سندا كبيرا للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية والقدرة الردعية للبلاد وقال ان الرسالة الداخلية لهذه الثقة هي ان جميع اعضاء البرلمان والشعب متلاحمون عندما تكون القضية متعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة والدفاع عن امن واقتدار النظام الاسلامي .

من ناحيته عدّ وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان تنمية الكوادر الانسانية من اهم الانجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الاربع السابقة.

وقال دهقان، في كلمة القاها خلال مراسم تقديم الوزير الجديد العميد امير حاتمي وتوديعه بمناسبة انتهاء مهامه وبدء مهام الوزير الجديد ، ان النجاحات الحاصلة خلال الاعوام الاربعة الماضية تحققت بفضل التعاطف والتعاون والتعاضد بين مختلف كوادر الوزارة.

واضاف، ان التوجيهات التي اسداها قائد الثورة يتم العمل بموجبها في وزارة الدفاع.

وتابع: ان السياسات التي تتبعها وزارة الدفاع منبثقة عن ارشادات قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة.

ولفت الى انه منذ ترشيح العميد امير حاتمي لمنصب وزير الدفاع فان جميع صنوف القوات المسلحة ووزارة الدفاع أبدت دعمها له من اجل احراز ثقة بأعلى الاصوات.

واعرب عن امله بان تشهد الوزارة في عهد حاتمي تنمية القدرات والصناعات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.