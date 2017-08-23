انتخب المجلس البلدي في طهران، خلال اجتماعه الرسمي صباح يوم الأربعاء، محمد علي نجفي امينا للعاصمة طهران.

وكان محمد علي نجفي قد انتخب امينا للعاصمة طهران خلال الاسبوع الماضي في عملية تصويت باجتماع غير رسمي للمجلس البلدي الخامس بطهران.

وفي ذلك الاجتماع جاء انتخاب نجفي بالتزكية بعد انسحاب منافسيه الهة كولائي ومحسن مهر علي زادة.

وخلال الاجتماع الرسمي الذي عقد يوم الاربعاء انتخب المجلس البلدي محمد علي نجفي امينا للعاصمة طهران.

ويعتبر نجفي من التيار الاصلاحي وهو استاذ جامعي ويعمل مستشارا لرئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية كما انه عضو في المجلس الاعلى للتراث الثقافي والسياحة وعضو مجلس الابحاث والتخطيط التعليمي.

وتولى نجفي فيما سبق عدة مسؤوليات منها امين لجنة التنسيق الاقتصادي ووزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا بالوكالة ومن مؤسسي حزب كوادر البناء وكان ايضا عضوا في الهيئة العلمية لكلية الرياضيات وعلوم الكومبيوتر في جامعة "شريف" التكنولوجية ورئيسا للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة.

كما تولى منصب وزير الثقافة والتعليم العالي وكذلك وزير التربية والتعليم في عدد من التشكيلات الوزارية السابقة.

من جهته انتخب اعضاء المجلس البلدي بطهران في اول اجتماع رسمي لهم صباح يوم الاربعاء، محسن هاشمي، رئيسا للمجلس.

وكان اعضاء المجلس البلدي قد اتفقوا الاسبوع الماضي قبل بدء اعماله رسميا، بشان انتخاب هاشمي رئيسا للمجلس.

وفي اجتماع الأربعاء حصل محسن هاشمي على 20 صوتا مؤيدا وصوت ممتنع واحد، ليتم انتخابه رئيسا للمجلس البلدي في دورته الخامسة.

وتم كذلك انتخاب اميني نائبا لرئيس المجلس البلدي بـ 21 صوتا وبهارة آروين بـ 19 صوتا ونجاد بهرام بـ 21 صوتا كمقررين.

فيما تم انتخاب علي اعطاء بـ 19 صوتا كمتحدث باسم المجلس.

*سيدة تتقلد لاول مرة رئاسة المجلس البلدي في محافظة طهران

من جانب آخر قرر الاجتماع الاول للمجلس البلدي في مدينة رباط كريم التابعة لمحافظة طهران يوم الأربعاء، اختيار احدى السيدات الاعضاء، رئيسة للمجلس وذلك في خطوة تعد الاولى من نوعها على صعيد المحافظة.

وبحسب الانباء الواردة بهذا الشأن، فقد تمخض عن الاجتماع البلدي لمدينة رباط كريم انتخاب السيدة بريسا ايلانلو رئيسة له؛ حيث جرت مراسم اداء القسم الخاص بالاعضاء الجدد للمجلس البلدي الخامس الاربعاء برئاسة السيدة الايرانية لتكون الاولى التي تتقلد هذا المنصب على مستوى المحافظة.