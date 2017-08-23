قتل عدد من أفراد الجيش الليبي في هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" جنوبي منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية.

وذكرت مواقع محلية أن نقطة تفتيش عسكرية تعرف بـ"بوابة الفقهاء" تقع على مسافة 100 كيلو متر جنوب الجفرة، تعرضت لهجوم صباح الأربعاء، تسبب في مقتل عدد من الجنود، تعرض بعضهم للذبح.

بالمقابل، أفادت "بوابة الوسط" بأن الهجوم وقع مساء الثلاثاء، مشيرة إلى مقتل 10 جنود من الجيش من دون ذكر تفاصيل أخرى.