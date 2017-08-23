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رقم الخبر: 201149 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
رئيس الوزراء التونسي يفتتح منتدى التمكين التونسي الإفريقي

رئيس الوزراء التونسي يفتتح منتدى التمكين التونسي الإفريقي

افتتح رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بالعاصمة التونسية منتدى اقتصاديًا إفريقيًا بعنوان " التمكين التونسي الإفريقي " بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الأفارقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويركز المنتدى على بحث سبل تكثيف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية والتعاون بينها وبين تونس.

وأكد رئيس الوزراء التونسي أن بلاده ستعمل على إقامة شراكة فاعلة ضمن بلدان القارة بهدف تحقيق تنمية بشرية مستدامة في كنف الأمن والاستقرار مؤكداً في هذا الصدد أن أمن القارة الإفريقية واستقرارها يشكل أكبر التحديات السياسية الإفريقية في الوقت الراهن.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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