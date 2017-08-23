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رقم الخبر: 201148 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
اعتقال شخصين في المغرب للإشتباه بصلتهما بمهاجمي برشلونة

اعتقال شخصين في المغرب للإشتباه بصلتهما بمهاجمي برشلونة

قالت قناة (2إم) التلفزيونية الرسمية مساء الثلاثاء، إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين يُشتبه بصلتهما بالأشخاص الذين يُزعم ارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 13 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأضافت القناة أن أحد الرجلين يبلغ من العمر 28 عاما واعتُقل في الناضور قرب جيب مليلية الإسباني وعاش في برشلونة 12 عاما ويُشتبه بصلته بتنظيم داعش، وبالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط. ولم تذكر القناة تفاصيل المؤامرة المزعومة.

وقال التقرير إنه لم يتم تحديد صلة مباشرة بين المشتبه به والخلية المكونة أساسا من شبان مغاربة والتي دبرت هجوم برشلونة ولكنه احتفى بالهجوم على فيسبوك .

وقالت القناة إن مشتبها به آخر اعتُقل في بلدة وجدة القريبة من حدود المغرب مع الجزائر . وكان هذا الشخص يقطن في بلدة ريبول الصغيرة في شمال شرق إسبانيا والتي كان يعيش فيها كثيرون من أعضاء الخلية.

وأضافت القناة إن هذين الشخصين اعتقلا يوم الأحد. ولم يرد المسؤولون المغاربة على طلبات للتعليق.

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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