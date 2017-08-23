شهدت الجزائر خلال اليومين الماضيين الثلاثاء والأربعاء، حالة من الجدل على خلفية ظهور طائفة جديدة تُسمى "الكركرية"، مما استدعى الأمن الجزائري بالولايات الغربية في الجزائر بإجراء تحقيقات سريعة حول كيفية انتشار طائفة غريبة.

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية ، إن جذور الطريقة قادمة من المغرب، وأثارت الشارع الجزائري بعد ظهور أتباعها في عدد من الزوايا الصوفية في الجزائر، وتجلى ذلك بعد اعتناق شاب من بلدية حجاج شرقي مدينة مستغانم لها، وإعلانه ذلك على الملأ في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر مؤذن جزائري، اسمه موسى بلغيت، وهو يرتدي ثيابا بعدة ألوان، يتحدث في فيديو عن تجربته مع الطريقة الكركرية التي بدأها منذ 11 سنة، إذ قال في تصريح له مسبق إن الطريقة تقوم بتجديد الدين، وأن الشيخ سيدي محمد فوزي هو مجدد الدين لهذا العصر.

ووفقًا لصحيفة الشروق الجزائرية، فقد نجح أتباع الطريقة الكركرية لمؤسسها المغربي الشيخ محمد فوزي الكركري بعدما وجدوا لهم موطئ قدم في بلدية حجاج بهدف دعوة عامة الناس لاتباع تعاليم الطريقة الكركرية “التي ترمي إلى التحقق في معرفة الله والمشاهدة”.