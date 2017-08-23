مع دخول الإقامة الجبرية المفروضة من قبل السلطات البحرينية على المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم شهرها الرابع، نصبت قوات تابعة لوزارة الداخلية حواجز إسمنتية في محيط منزله.

وكان عدد من المواطنين قد أقاموا اعتصامًا مفتوحًا أمام منزل آية الله قاسم بالدراز منذ إسقاط جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016، إلّا أن السلطات الأمنية فضّت الاعتصام في 23 مايو/أيار بالقوة حيث راح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين.

وأبدى منتدى البحرين لحقوق الإنسان قلقه على صحة وسلامة آية الله قاسم، واستمرار الإجراءات الأمنية المشددة بجوار منزله التي تعيق المتابعة الصحية له من قبل أطبائه الخاصين وكذلك مضايقة أفراد أسرته الراغبين بزيارته عبر توقيفهم لفترات مطولة وإخضاعهم لإجراءات مشددة.