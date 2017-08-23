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رقم الخبر: 201145 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
قطر تبدي قلقها على حجاجها لعدم تجاوب السلطات السعودية

قطر تبدي قلقها على حجاجها لعدم تجاوب السلطات السعودية

أبدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر قلقها على الحجاج القطريين من تكرار المضايقات التي يتعرضون لها في يونيو/حزيران الماضي داخل الأراضي السعودية.

وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن هناك حالة "ارتباك في العملية التنظيمية لحجاج دولة قطر، حيث لم يتمكن أصحاب الحملات المعتمدة في الدولة من القيام بمهامهم تجاه المواطنين القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام".

وأكد المصدر أن "الوزارة قامت بالتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الحج والعمرة بالمملكة لمعرفة الترتيبات المتعلقة بالحجاج القطريين في ظل الأوضاع الراهنة، لكنها لم تجد تعاونا أو ردا إيجابيا من وزارة الحج في المملكة العربية السعودية".

وتابع المصدر قائلًا "ما زلنا بانتظار أي تجاوب من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بحجاج دولة قطر، كما هو معمول به بين البلدين في السابق".

 
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مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
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