ووزير الدفاع يبحث في موسكو عن دعم روسي ضد داعش

يواصل الجيش اللبناني من جهة، والمقاومة والجيش العربي السوري من جهة ثانية، المعركة ضد تنظيم "داعش" الارهابي". وفي خامس أيام معركة "وإن عدتم عدنا"، سيطر الجيش السوري ومجاهدو المقاومة على "مرتفع قرنة شعبة البحصة"، في جرود الجراجير، في المحور الجنوبي؛ وعلى "قبع إسماعيل"، و"شعبة حرفوش" في جرود البريج، في المحور الشرقي، إثر الاشتباكات الدائرة ضد إرهابيي تنظيم "داعش".

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان لها أن وحدات الجيش باشرت "اعتبارا من فجر الاربعاء، تنفيذ عملية إعادة تمركز وانتشار في كامل البقعة التي حررتها من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأيام الماضية، وتواصل استعداداتها الميدانية تمهيدا للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود"، فيما تقوم الفرق المختصة في فوج الهندسة باستحداث طرقات جديدة وأعمال تفتيش بحثا عن الألغام والعبوات والأفخاخ لمعالجتها فورا. وتشير هذه القيادة إلى عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضد المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية".

وفي اطار متابعة العملية العسكرية للجيش، وصل رئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على متن طوافة عسكرية الى فوج الحدود البري في ثكنة رأس بعلبك، ومنها انتقلا لتفقد خطوط الجبهة العسكرية الامامية في الجرود وزارا منطقة الكاف، وهي أعلى التلال الاستراتيجية التي كان يتحصن بها "داعش" قبل دحره منها.

في سياق متصل، نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح الاربعاء متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك بتاريخ 19 /8 /2017، خلال قيامه بتفكيك لغم أرضي.

وأكدت قيادة الجيش في بيان لها أنها تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود".

وأضاف البيان بأن الفرق المختصة في فوج الهندسة تقوم باستحداث طرقات جديدة وأعمال تفتيش بحثاً عن الألغام والعبوات والأفخاخ لمعالجتها فوراً.

وأشارت قيادة الجيش إلى عدم وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الثلاثاء عن تحرير 100 كيومتر مربع من أصل 120 يحتلها داعش في الجرود، بعد تحرير منطقة رأس الكاف في جرود رأس بعلبك.

إلى ذلك بحث وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو واللبناني يعقوب الصراف، مسألة الدعم الروسي للبنان في محاربة تنظيم داعش، لكن دون التوصل إلى قرارات محددة.

وأكد عضو في الوفد اللبناني لوكالة نوفوستي، أن هذه المسألة كانت موضع بحث في محادثات الوزيرين بضواحي موسكو الأربعاء، مضيفا: "سيتم الحسم في هذا الموضوع في مباحثات لاحقة، ليس الآن".

وقال شويغو لنظيره اللبناني أثناء اللقاء، إن لروسيا ولبنان الكثير من الاهتمامات المشتركة، و"خاصة لكون إحدى مناطق خفض التوتر في سوريا متاخمة للحدود اللبنانية، وبعض الوحدات التي تقاتل الإرهابيين في بلادكم، تشارك أيضا في الحرب ضد الإرهاب على الأراضي السورية".

وفي سياق آخر قالت مصادر طبية، إن اثنين من أعضاء حركة فتح الفلسطينية قتلا في اشتباكات مع جماعات مسلحة بمخيم عين الحلوة للاجئين في لبنان، الأربعاء، مما يرفع عدد القتلى إلى ستة في الاشتباكات الدائرة منذ نحو أسبوع.

وبدأت الاشتباكات في المخيم في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي بين مقاتلين وقوة مشتركة تضم الفصائل الفلسطينية الرئيسية وبينها حركة فتح المسؤولة عن أمن المخيم.

وقال مصدر أمني، إن اثنين آخرين من أعضاء فتح واثنين من المقاتلين، قتلوا من قبل كما أصيب 15 شخصا بينهم مدنيون.

وذكر المصدر أن الاشتباكات تصاعدت الاربعاء عندما أصابت أعيرة نارية ثلاثة أشخاص خارج المخيم، منهم اثنان من قوات الأمن اللبنانية.

ونشب القتال يوم الخميس الماضي بعدما أطلق قائد فصيل مسلح متعاطف مع جماعة بدر الإسلامية النار على مقر القوة الأمنية المشتركة.

ولقى سبعة أشخاص حتفهم في أبريل في اشتباكات بالمخيم بين جماعة بدر والقوة الأمنية المشتركة بعد نشرها هناك.

تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وسط مساع جديدة لوقف إطلاق النار.

من جانبه دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل إلى المزيد من الحركات الشعبية الفلسطينية لصياغة موقف موحد يضع حداً لما يحصل في عين الحلوة، مضيفاً أن الاشتباكات المتواصلة في مخيم عين الحلوة تدل على "مأزق معين" يجب بذل "جهود كبرى" للخروج منه.

المسؤول السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لوباني أكد أنّ الجماعات المتشددة هي التي لم تلتزم بالاتفاق، وأنّ هناك مساع من قبل بعض الأفرقاء من خلال إشعال الوضع في مخيم عين الحلوة إلى إلغاء حق العودة.

وشدّد لوباني على أنه لن يُسمح للقوة المتشددة بالتمدد لا داخل مخيم عين الحلوة ولا خارجه، قائلاً "نحن تحت سقف القانون اللبناني... آن الأوان للتوافق على تسليم العابثين بالأمن الفلسطيني واللبناني".