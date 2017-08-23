  • الأربعاء ٣٠ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأربعاء , أغسطس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201143 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: عربيات  
العدو الصهيوني يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
300 طفل فلسطيني محتجزون في سجون الاحتلال ومحرومون من التعليم

العدو الصهيوني يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات وتفتيش في مدن مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ووفقاً للقناة العبرية السابعة فإن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 5 من المطلوبين لجيش العدو في مدينة بيت لحم خلال حملة تفتيش ومداهمات في المدينة.

وأوضحت القناة أن المعتقلين من نابلس والجلزون وكفر جمال والخليل واذنا وكفر عقب، وتم تحويل جميع المعتقلين للتحقيق من قبل الشاباك.

وفي القدس اعتقلت قوة للعدو مسنّاً، وسلمت استدعاء لنجله بعد مداهمة منزله وتفتيشه في حي باب حطة المؤدي إلى المسجد الاقصى.

وكانت مواجهات بين الشبان وقوات العدو الصهيوني في شارع الشيخ عنبر ببلدة الطور شرق القدس المحتلة، فيما اعتقل شابا من بناية مخيم الصمود في حي الشيخ جراح وسط القدس، وشاب آخر من بلدة الطور.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس كركر برام الله وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية في البلدة.

وفي بلدة عزون اعتقلت قوات العدو شابين وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

من جهة اخرى قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن 300 طفل فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية مما يحرمهم من مواصلة تعليمهم.

وأضاف النادي في بيان "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم نحو 300 طفل، بين محكومين وموقوفين في سجونها تقل أعمارهم عن 18 عاما من بينهم عشر فتيات، من مواصلة دراستهم بانتظام خاصة أن عددا منهم تعرض للاعتقال عدة مرات".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن مليونا و250 ألف طالب وطالبة التحقوا بمدارسهم اليوم في كافة المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال نادي الأسير "إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 800 طفل غالبيتهم من القدس، حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري والذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج".

وأضاف "في العام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفلا".

وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ببذل جهد أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القدس المحتلة/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0624 sec