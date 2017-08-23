اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات وتفتيش في مدن مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ووفقاً للقناة العبرية السابعة فإن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 5 من المطلوبين لجيش العدو في مدينة بيت لحم خلال حملة تفتيش ومداهمات في المدينة.

وأوضحت القناة أن المعتقلين من نابلس والجلزون وكفر جمال والخليل واذنا وكفر عقب، وتم تحويل جميع المعتقلين للتحقيق من قبل الشاباك.

وفي القدس اعتقلت قوة للعدو مسنّاً، وسلمت استدعاء لنجله بعد مداهمة منزله وتفتيشه في حي باب حطة المؤدي إلى المسجد الاقصى.

وكانت مواجهات بين الشبان وقوات العدو الصهيوني في شارع الشيخ عنبر ببلدة الطور شرق القدس المحتلة، فيما اعتقل شابا من بناية مخيم الصمود في حي الشيخ جراح وسط القدس، وشاب آخر من بلدة الطور.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس كركر برام الله وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية في البلدة.

وفي بلدة عزون اعتقلت قوات العدو شابين وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

من جهة اخرى قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن 300 طفل فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية مما يحرمهم من مواصلة تعليمهم.

وأضاف النادي في بيان "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم نحو 300 طفل، بين محكومين وموقوفين في سجونها تقل أعمارهم عن 18 عاما من بينهم عشر فتيات، من مواصلة دراستهم بانتظام خاصة أن عددا منهم تعرض للاعتقال عدة مرات".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن مليونا و250 ألف طالب وطالبة التحقوا بمدارسهم اليوم في كافة المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال نادي الأسير "إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 800 طفل غالبيتهم من القدس، حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري والذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج".

وأضاف "في العام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفلا".

وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ببذل جهد أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.