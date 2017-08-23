قالت جماعات مراقبة إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مدينة الرقة السورية عاصمة داعش الفعلية، تقتل مئات المدنيين كل شهر، مما يزيد المخاوف العميقة لدى آلاف العائلات المحاصرة داخل المدينة، حسبما قالت صحيفة "واشنطن بوست".

وقتل على الأقل 725 مدنيا في ضربات التحالف منذ بدأ الهجوم لاستعادة الرقة في السادس من يونيو الماضي، بحسب منظمي "اير وارز" البريطانية التي تعمل مع النشطاء المحليين وجماعات حقوق الإنسان والبنتاجون.

وقال كريس ودز، مدير المنظمة: "منذ بدء الهجوم، شهدنا أعدادا مرتفعة نسبيا مقارنة بباقي الحرب التي يشنها التحالف ضد داعش. وفي الرقة، فإن هذا يعني أرقاما مرتفعة من المدنيين غير المتعرف عليهم، وأغلبهم من النساء والأطفال".

بينما قال الجنرال ستيفين تاونسيند، القائد العسكري الامريكي في سوريا إن البنتاجون مطلع على التقارير. أضاف أنه من المنطقي على الأرجح افتراض أنه كانت هناك بعض الزيادة في الخسائر المدنية لأن عمليات التحالف زادت في كثافتها هناك. وتابع أنه يطلب أن يظهر له أي شخص معلومات تشير إلى أن الخسائر المدنية في الرقة قد زادت بدرجة مختلفة.

وكان أكثر من 270 ألف شخص قد فروا من الرقة منذ بدء هجوم التحالف الدولي. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 18 ألفا على الأقل لا يزالون محاصرين في المدينة بين المسلحين، غالبا بدون كهرباء ويعيشون على إمدادات محدودة من الطعام.

وقالت منظمة "أيروارز"، على حسابها على تويتر، إنه خلال 29 شهرا في حكم أوباما خاض فيها حربا على داعش، رصدوا 855 حادثا سقط فيها ما بين 2298 و3398 مدني. وفي الأشهر السبع الأولى لترامب كرئيس، رصدوا 1196 حادث سقط فيها على الأقل ما بين 2819 و4529 قتيلا مدنيا، وهو ما يعني، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، أن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في الحرب على داعش في عهد ترامب أكثر ممن سقطوا في عهد أوباما.

من جانبه رأى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن إقامة مناطق تخفيف التوتر سمحت بالتركيز على مكافحة الإرهاب وأنه على الغرب فصل ما يسمى “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين ووقف تقديم المساعدة لهم.

وقال وزير الدفاع الروسي في لقاء مع نظيره اللبناني يعقوب الصراف خلال المنتدى العسكري التقني الدولي “الجيش 2017” اليوم في ضواحي موسكو إنه “ينبغي على الشركاء الغربيين أن يفهموا أن حركة الإرهابيين من بلد الى آخر لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ويجب عليهم في نهاية المطاف فصل “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين ووقف تقديم المساعدة لهم”.

واعتبر شويغو أن “صل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين وإقامة مناطق تخفيف التوتر سمح بالتركيز على مكافحة الإرهاب” مشيراً إلى أن “روسيا تمكنت في سورية من فصل المعتدلين عن الإرهابيين وخلق عدة مناطق لتخفيف التوتر وإنهاء العمليات القتالية الفعلية”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز المراقبة المشتركة لمنطقة تخفيف التوتر في محافظتي درعا والقنيطرة بدأ عمله الاربعاء في العاصمة الأردنية عمان.

وبينت الوزارة في بيان لها الاربعاء، أن “مهمة المركز مراقبة الامتثال لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة تخفيف التوتر الجنوبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات وتقديم المساعدات الطبية وغيرها إلى السكان في المحافظتين”.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لمناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.

ميدانياً كثف الجيش السوري الاربعاء ضرباته على مناطق انتشار وتحركات تنظيم "داعش" الإرهابي بدير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الاربعاء عن مصدر عسكري قوله "إن وحدة من الجيش دمرت في عملية نوعية نفقا بطول 30 مترا وعمق 4 أمتار وسيارة بمن فيها من إرهابيي داعش في حي العرفي بدير الزور"..مضيفا:"إن سلاحي الجو الروسي والسوري نفذا عدة هجمات على مقرات لتنظيم داعش أسفرت عن تدميرها والقضاء على العديد من إرهابيي التنظيم".

وأشارت (الوكالة) إلى أن سلاحي الجو والمدفعية دمرا تجمعات وآليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم داعش في محيط لواء التأمين ومنطقة البانوراما وحيي العمال والعرفي وفي قرى المسرب والخريطة والشميطية وعين بوجمعة وعياش والبغيلية.

إلى ذلك يُتوّج الجيش السوري وحلفاؤه هجماتهم الواسعة على مواقع إرهابيي "داعش" في ريف حمص الشرقي بالنجاح. العمليات العسكرية على مواقع مسلحي التنظيم في المنطقة الشرقية دخلت مرحلةً جديدةً وحاسمة بعد الانتصارات التي حققتها القوات التي تتقدم نحو دير الزور انطلاقًا من بلدة السخنة.

الجيش السوري وحلفاؤه اقترب من إنهاء معاقل تنظيم "داعش" في ريف حمص الشرقي، حصار مسلحي الأخير في مساحات واسعة وطردهم من بلدة حميمة منذ أيام وقبلها السخنة الاستراتيجية أدت لجعل الإرهابيين متقهقرين غير قادرين على الصمود أمام القوات التي باتت تتقدم بمناطق ومساحات مابعد السخنة على طريق دير الزور.

وفي هذا السياق، قال مصدرٌ عسكري سوري إنّ "الجيش السوري وحلفاءه يتابعون عملياتهم العسكرية في ريف حمص الشرقي نحو ريف دير الزور وسيطروا على وادي أبو زلة واصلين بهذا التقدم لمنطقة خشم الضويحك شمال شرق مدينة السخنة بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش أدت لمقتل عدد كبير منهم".

وأضاف المصدر إن "هذا التقدم أتى بعد زحف سريع للقوات على هذا المحور بمسافة عشرة كيلومترات تضم عددًا من المرتفعات والنقاط الحاكمة ليصبح عُمق المسافة الكاملة التي تقدم الجيش خلالها نحو خمسة عشر كيلومترًا".

وفي جهة أخرى، تواصل قوات الجيش تقدمها أيضًا حيث أكد المصدر العسكري أنّ "وحدات الجيش المهاجمة وحلفاءها استعادوا السيطرة على منطقة جديدة غرب جبل الشاعر بريف حمص الشرقي وتضم قارة العريضة وتلول قارة الطحين وقبور الشعلان وبعض النقاط الحاكمة شرق قارة العريضة وجنوب شرق خربة الحيوانية".

وأشار المصدر إلى أنّ "إرهابيي "داعش" منهارون في هذه المنطقة ويحاولون الفرار من التطويق الذي يسعى الجيش وحلفاؤه لفرضه عليهم من جهة أخرى حيث تتقدم القوات على حساب مسلحي التنظيم مستعيدةً قرية الطيبة وقلعتها، إضافةً إلى ضهر الحمرا وصيدة السن واللاطوم الشرقي واللاطوم الغربي الواقعين في منطقة جبلية شديدة الوعورة".