بغداد/نافع الكعبي - تواصل القوات الحكومية العراقية تقدمها في قضاء تلعفر بعد سيطرتها على 3 أحياء في المدينة التي تعد أحد آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

واقتحمت القوات العراقية تلعفر من عدة محاور في اليوم الثالث من العمليات التي تشارك فيها قوات من الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أن القطعات العسكرية تتقدم باتجاه مركز قضاء تلعفر غربي نينوى، مؤكداً انهيار تنظيم "داعش" في القضاء، فيما شدد على عدم السماح باستخدام أرض العراق في الاعتداء على أي دولة.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي، بحسب التلفزيون الرسمي: إن القطعات العسكرية تتقدم باتجاه مركز تلعفر وسط انهيار لإرهابيي داعش".

وفي سياق منفصل، دعا العبادي شيوخ العشائر إلى "إبعاد كل من يحاول تهديد أمن المواطنين لا سيما الكفاءات الطبية وغيرها".

وأفاد بيان للحشد الشعبي أن "اللواءين الحادي عشر والثاني في الحشد الشعبي حررا حي النور جنوب شرق تلعفر بالكامل" وكذلك "الحي العسكري شمال شرق تلعفر". وأضاف أن "اللواء الحادي عشر وفرقة التدخل السريع "التابعة لوزارة الداخلية" وقطاعات الجيش العراقي تمكنت من تحرير حي الكفاح بالكامل من سيطرة داعش ".وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي: إن الاشتباكات عنيفة، لكن هناك انهياراً لدفاعات داعش على الخطوط الأمامية".

بدوره، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن "قطاعات من الفرقة المدرعة التاسعة بمشاركة قوات الحشد الشعبي، باشرت باقتحام قضاء تلعفر من الجهة الشرقية للمدينة ومستمرة في التقدم"، في حين اقتحمت "قوات جهاز مكافحة الإرهاب مركز قضاء تلعفر من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة".

* مقتل 37 داعشياً وتدمير مفخختين ومستودعات لهم

وقتل الجيش العراقي 37 من تنظيم "داعش" الإرهابي ودمَّر 4 مستودعات للاسلحة ومفخختين للتنظيم في تلعفر. يأتي هذا في وقت قالت خلية الاعلام الحربي: إن الطائرات العراقية ألقت مليون منشورات على المدينة تحث فيها السكان على تحديد مواقع مسلحي تنظيم داعش وتعليمات أخرى بشأن كيفية ضمان سلامتهم.

وأوضحت الخلية، إن المنشورات "تتضمن مطالبة أهالي المدنية بوضع علامة ((ع)) على البيوت والأماكن التي يتواجد فيها "داعش" والابتعاد عن مقراته وأماكن تواجده". وتابعت، "كما تضمنت المنشورات الاربعة توجيهات ستعلن عن طريق المفارز النفسية الميدانية عبر مكبرات الصوت في اماكن الممرات الامنة التي ستفتح لعبور المدنيين منها.

وفي السياق، قالت الخلية: إن "طيران التحالف الدولي نفذ 30 ضربة جوية 29 منها في قضاء تلعفر، اسفرت الضربة عن قتل 37 داعشياً وتدمير ثلاثة مواقع دفاعية وتفجير 4 مستودعات للاسلحة وعجلتين مفخختين و5 مفارز هاون". وأضافت، "كما تم تنفيذ ضربة في راوة غرب الانبار أدت الى تدمير عبارة عجلات وقتل من فيها.

* القوات الأمنية تقتل إنتحاريين غربي بغداد

وفي العاصمة، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، قتل انتحاريين غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان: إن قوة من الفوج الثاني في اللواء (24) وبالتنسيق مع استخبارات الداخلية تمكنت، من قتل انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين".

وأوضحت، أن "الانتحاريين حاولا استهداف القوة في شارع السكلات ضمن منطقة أبي غريب غربي بغداد"

* العبادي: مباحثاتنا مع الوفد الكردي بشأن الاستفتاء اتسمت بالصراحة التامة

سياسياً، كشف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن المباحثات التي أجراها مع الوفد الكردي بشأن الاستفتاء اتسمت بالصراحة التامة.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إن المباحثات التي اجراها مع الوفد الكردي بشأن الاستفتاء اتسمت بالصراحة التامة. جاء حديث العبادي في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا لحكومته، حيث أشار إلى أن "الحديث مع الوفد الكردي اتسم بالصراحة التامة، وتبادلنا الحديث معهم من منطلق عراق موحد وليس مقسمًا". ودعا العبادي القادة الكرد إلى "التفكير بصورة جادة والابتعاد عن قرار الاستفتاء كونه لايخدم مصلحة كردستان والعراق".

ولا يزال الوفد الكردي في بغداد وسط توقعات بإجراء جولة ثانية من المباحثات.

* ماتيس وأوغلو في بغداد لبحث ملفات مهمة

وخرجت الزيارة الثانية لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الى بغداد خلال أقل من ستة أشهر، من طابعها العسكري لتكتسب بعداً سياسياً بالدرجة الأولى. وكشف مسؤولون عراقيون في بغداد عن بحث ماتيس جملة من الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية، أبرزها وضع القوات العراقية وتقويتها، وتثبيت الاستقرار في المدن المحررة حديثاً وإعادة جميع سكانها إليها بلا قيد أو شرط، ومعارضة واشنطن انفصال كردستان عن العراق، وتطور العلاقة بين بغداد والرياض. وتزامن وصول ماتيس مع إعلان وزارة الخارجية التركية عن زيارة لوزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، إلى بغداد، أمس الأربعاء.

وعقد ماتيس، فور وصوله إلى بغداد على متن طائرة عسكرية أميركية، اجتماعات قصيرة مع جنرالات الجيش الأميركي في العراق وقيادات عسكرية ومسؤولين في السفارة الأميركية ببغداد. وقال مسؤول حكومي بارز، لمصدر خبري: إن اجتماعاً مطولاً جرى بين رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ووزير الدفاع الأميركي، والذي حمل مجموعة من الملفات معه، من أبرزها وضع القوات العراقية في تلعفر وإمكانية حسم المعركة بأسرع وقت ممكن، ورفع دعم التحالف الدولي للقوات المشاركة، وتعزيز استقرار المدن المحررة من داعش، عبر إعادة جميع أهلها إليها من دون قيد أو شرط. وأكد المسؤول أن "الجانبين بحثا قضية وجود حزب العمال الكردستاني قرب تلعفر، وانتفاء الحجة لوجوده بعد زوال داعش من المدينة"، مبيناً أن "العبادي وعد بحسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن". وتابع أنّ "الجانبين بحثا أيضاً ملف ضبط الحدود العراقية السورية بعد نهاية وجود داعش. مبيناً أنّ "ماتيس وعد العبادي بتدريب واشنطن 7 آلاف مقاتل عراقي ليكونوا نواة حرس حدود مع سورية من جهة الموصل، أسوة بحرس حدود الأنبار مع سورية". وكشف أن "الاجتماع بحث ملف تطور العلاقات العراقية السعودية، والتي وصفها الوزير بالخطوة الممتازة، فضلاً عن تجديد واشنطن رفضها لانفصال كردستان عن العراق ودعمها وحدة البلاد.

وكان ماتيس قد قال، قبل الزيارة، إن "تركيزنا حالياً هو على إلحاق الهزيمة بداعش داخل العراق، وإعادة فرض سيادة العراق ووحدة أراضيه". واعتبر أن "أيام داعش معدودة بالتأكيد، لكن الأمر لم ينته بعد ولن ينته قريباً"، وشدد على أن استعادة الموصل ما كانت لتحدث "من دون ثبات رئيس الوزراء العبادي.

وعن قرار إجراء الإستفتاء في إقليم كردستان أعلن وزير الدفاع الامريكي خلال لقائه البارزاني، أن "الإستفتاء كان بعيدا عن توقعاتنا"، لافتا الى ان "أمريكا ترى ان هذه العملية تشكل عائقا أمام الحرب ضد داعش وتخلق مشاكل للعمل المشترك في الحرب ضد الإرهاب".

وأعلن مبعوث الرئيس الأميركي لدى التحالف الدولي، بريت ماكغورك، من جهته، أن "الاستفتاء (في كردستان) في هذا الوقت سيكون كارثياً للحملة ضد داعش". وأضاف "ليست الولايات المتحدة وحدها، كل عضو في التحالف يعتقد أنه ليس الوقت المناسب لإجراء هذا الاستفتاء".

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع العراقية، حاكم الزاملي، إن الزيارات الأميركية للعراق صارت مسألة روتينية. وأشار، في حديث صحافي إلى أنه "لا توجد إملاءات أميركية على العراق بالمعنى الحرفي، لكن هناك ضغوطاً بشكل أو آخر في جوانب معينة، وواشنطن ترغب بعقود تسليح جديدة مع العراق، خصوصاً الدبابات وطائرات أف 16".

وقال "بخصوص معركة تلعفر، إنه يمكن الإعلان مبكراً أن المعركة ستحسم بسرعة لصالح القوات العراقية، واليوم هناك عمليات فرار جماعية لداعش من تلعفر عبر الأنفاق باتجاه الأراضي السورية".

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن جاووش أوغلو سيلتقي خلال زيارته لبغداد بالرئيس العراقي، فؤاد معصوم، ورئيس الحكومة، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، ووزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، ومن ثم سيتوجه إلى أربيل للقاء رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، كما سيلتقي مسؤولين تركمان أيضاً".

ومن المرجح أن تركز زيارة جاووش أوغلو الأربعاء على ملف "حزب العمال الكردستاني" الذي بات شرط طرده من شمال العراق المفتاح الوحيد لانسحاب القوات التركية من العراق. فيما اعتبرت أنقرة، أن قرار استفتاء إقليم كردستان خاطىء.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، في حديث صحافي، أن الزيارتين، الأميركية والتركية، إلى العراق، هدفهما التأكيد على رفض استفتاء كردستان وإعادة الاستقرار إلى المدن المحررة. وقال توران إن "معالجة آثار داعش، وتثبيت الاستقرار، وتقديم الدعم، ملفات مشتركة تضاف إلى رفض انفصال كردستان عن العراق. كما أننا قد نشهد زيارات لمسؤولين من دول أخرى في المستقبل القريب إلى العراق، فهناك سعي دولي وإقليمي لثني كردستان عن خطوته ودفعه للتخلي عن الاستفتاء، لأن الكل مقتنع بان المسألة خطيرة وستربك المشهد السياسي والأمني معاً.

وتؤكد مصادر برلمانية عراقية أن أنقرة ستطرح انسحاب قواتها من شمال العراق، في حال طرد بغداد لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني"، كونهم يتخذون من مناطق عراقية منطلقاً لشن عمليات داخل الأراضي التركية. ووفقا للمصادر فإن من بين الملفات المهمة التي تسعى تركيا إلى بحثها مع العراق ملف تلعفر ومستقبل البلدة ومصير التركمان فيها.

وتأتي زيارتا ماتيس وجاووش أوغلو إلى بغداد، في وقت تخوض فيه القوات العراقية، المدعومة من قبل قوات التحالف، معارك بلدة تلعفر غرب الموصل، حققت فيها تقدماً واضحاً، إذ استطاعت القوات العراقية تحرير حي الكفاح الواقع على الحافة الجنوبية الغربية للمدينة وحي النور شرقي تلعفر.