أكد مسؤول العلاقات مع الاحزاب في التيار الوطني الحر، بسام الهاشم، في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني حسين انصاري لافتة من زوايا عديدة وابرزها التوقيت.

فالزيارة تأتي في أعقاب الانتصارات التي حققتها المقاومة في جرود عرسال وقبل الانتصارات المرتقبة في جرود رأس بعلبك والقاع حيث يخوض الجيش اللبناني معركة تحرير الاراضي التي احتلتها داعش منذ العام 2014.

ووصف الهاشم المرحلة التي تمر بها المنطقة بالمفصلية وان، الانجازات الميدانية هي مقدمة للحل السياسي في سوريا في الأستانة وجنيف، وايران دولة اساسية في المطبخ الذي يحضّر للتسوية في سوريا ولا يمكن فصل الزيارة عن هذه المسارات، بحسب الهاشم.

اما عن دلالات الزيارة في الداخل اللبناني فقد أشار الهاشم الى ان عنوان الزيارة الاساسي هو الانفتاح على كافة المكونات اللبنانية وقد ظهر هذا الامر من خلال المجموعة الواسعة من الجهات التي زارها انصاري بما فيها الذين أساؤوا لايران في مراحل سابقة أو راهنوا على المجموعات المسلحة من أجل إسقاط دمشق حليفة طهران في المنطقة.

واعتبر القيادي في التيار الوطني الحر ان لقاء انصاري للوزير وليد جنبلاط وآخرين من الذين قاطعوا أو انتقدوا طهران في مرحلة سابقة تأتي في سياق إعادة ترتيب الأوراق مع الاطراف اللبنانية كافة في إطار لمّ الشمل.

ووصف الهاشم الزيارة بالمباركة وان انصاري وجّه خلال لقائه الرئيس عون دعوة له لزيارة طهران وان الرئيس اللبناني سيلبيها في وقت لاحق.

توجيه دعوة الزيارة للرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي هو من وجهة نظر الهاشم تأكيد على الاستمرار في سياسة الانفتاح التي اعتمدتها طهران تجاه مكونات المنطقة الطائفية والقومية.

القيادي في التيار الوطني الحر أبدى اعجابه الشديد بما يسمّيه استراتيجية ايران الحريصة على الحفاظ على التنوع، ما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها مقابل إستراتيجية العدو الاسرائيلي القائمة على العمل من أجل تقسيم المنطقة وتفتيتها. استراتيجيتان تعبّران عن مشروعين نقيضين في منطقتنا وهما يختصران فلسفة الصراع من أجل فلسطين.

فلسطين حضرت في اللقاءات التي أجراها الدبلوماسي الايراني. المسؤول عن العلاقات مع الاحزاب في التيار الوطني الحر حضر اللقاء مع ممثلي الأحزاب اللبنانية.

وأكد الهاشم ان اجواء الانفتاح سادت هذا اللقاء وقد اكد انصاري على المسلّمات في السياسة الايرانية وابرزها التوفيق بين كل المكونات والحوار مع كل الدول، الا ان في المنطقة من يرفض هذا المنطق. السعودية احد الرافضين. يشير الهاشم الى ان المسؤول الايراني عبّر عن أسف بلاده للسياسة التي تعتمدها الرياض تجاه بلاده.

ويضع انصاري السياسة السعودية في سياق السعي الى حل المشاكل الداخلية حول التوريث وانتقال السلطة بالهروب الى الخارج وتوليد الاشكالات معه. لم ينف انصاري وجود إيجابيات في المنطقة الا انه اعتبر ان الوضع دقيق وحساس وان هناك محاذير تتربص بدول المنطقة.