تواصل الرياض مجازرها المروعة بحق المدنيين العزل في اليمن، وجديد (وحشية) آل سعود ارتكاب طيران العدوان السعودي، الأربعاء، جريمة مروعة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جراء غارة على فندق (لوكندة) في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وبهذا الصدد، أفادت (المسيرة نت) بأنّ طيران العدوان شن غارة استهدفت لوكندة بداخلها العشرات من المواطنين في قرية بيت العزي بأرحب.

وارتفع عدد شهداء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على فندق بمنطقة أرحب والنقاط الأمنية حول العاصمة صنعاء، فجر الأربعاء، إلى 41 شهيدا وعشرات الجرحى، فيما يواصل الطيران قصف العاصمة.

وقد انتشلت فرق الإسعاف جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض الفندق، والمرجع ارتفاع عدد الضحايا، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عمليات انتشال الضحايا حتى اللحظة.

من جهته أفاد مصدر أمني لـ (المسيرة نت) بارتفاع ضحايا الغارات التي استهدفت النقاط الأمنية في ريمة حميد وسيان وقاع القيضي وشارع المائة في مديرية سنحان جنوب العاصمة إلى ستة شهداء و15 جريحا.

وشن طيران العدوان صباح الاربعاء سبع غارات على محيط العاصمة صنعاء غارتين منها على منطقة الصباح وعصر، وثلاث غارات على منطقة ضروان بمديرية همدان وغارتين على خولان الطيال.

وكان مصدر أمني قد ذكر أن طيران العدوان شن أربع غارات استهدفت نقاط أمنية في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء في ريمة حميد، وسيان، وقاع القيضي، وشارع المائة، ما أدى إلى سقوط شهيدين وأكثر من 10جرحى.

وتعيد غارات العدوان على النقاط الأمنية للأذهان مساندته لعناصر (القاعدة وداعش) مع بدايات حربه على اليمن عام 2015، حين قصفت طائراته نقاط أمنية حول العاصمة بهدف السماح لتلك العناصر بالعبور لإدخال متفجرات وسيارات مفخخة.

من جانبه أصدر رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي بياناً يدعو فيه للتهدئة ونبذ الصراعات الداخلية، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي.

وأكد البيان أن اللجان الشعبية ستبقى الصخرة التي تتفتت عليها المؤامرات التي تستهدف اليمن، داعياً اللجان الشعبية أن تترفع عن الأخذ بحقها... وهي من ضمدت جراحها في جبهات القتال والعزة والشرف وقدمت قوافل من الشهداء الكرماء لأجل الوطن ولينعم أبناء الشعب بخيراته ومقدراته.

وحذر الحوثي من إنزلاق البلاد في ظل هذه الظروف إلى أتون صراعات داخلية قائلاً: لدينا من الجبهات ما يجب أن ننشغل به ضد العدوان.

كما دعا البيان ما وصفهم بالأخوة العقلاء في المؤتمر الشعبي العام إلى القيام بواجبهم في توجيه الخطاب توجيهاً سليماً، وعدم الانزلاق في الإساءة لشرفاء البلد وأحراره، مكونات وأفراداً ولجاناً شعبية، بالإضافة للاعتذار عما بدر منهم بحق هؤلاء الأبطال.

ويأتي بيان الحوثي بعد بيان أصدرته اللجان الشعبية هاجمت فيه الرئيس اليمني السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي علي عبد الله صالح لوصفه إياها بالميليشيا وقالت: إن تصريحاته تمثّل طعنة في الظهر وهو الغدر بعينه مضيفة أنّ في قول صالح تجاوزٌ لخط أحمر ما كان له أن يقع فيما وقع إلا متربصاً شراً متنكراً لنهر من الدماء المقدسة.

إلى ذلك أكَد الناطقُ الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام، أن ما حصل من ضرب العدوان للنقاطَ الأمنية على مداخل العاصمة هو استهدافٌ مباشرٌ للساحات التي تدعم الجبهات وَاستهدافٌ واضحٌ للتعبئة والصمود ومسيرات دعم الجبهات.

وإذ جزم عبدالسلام بأن التوجه الحقيقي لقبائل اليمن إلى الجبهات لدعمها يؤكد على التزام شعبنا بالثوابت الوطنية.. أوضح أن جرائم العدوان لن تزيد شعبنا إلا تماسكاً وصموداً.

ميدانياً أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح عدد من قوات هادي باستهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان تحصينات ومخازن في فرضة نهم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

وفي محافظة شبوة شرق اليمن شنّ الجيش واللجان هجوماً نوعياً على مواقع قوات هادي بعد تمشيطها بالمدفعية والأسلحة الرشاشة في التلة الرملية بمديرية عسيلان غربي المحافظة ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

أما في محافظة البيضاء فيواصل الجيش واللجان الشعبية لليوم الثاني على التوالي التصدي لهجمات تنظيم القاعدة وقوات هادي في مديرية ذي ناعِم جنوبي المحافظة، حيث أكد مصدر عسكري للميادين مقتل وجرح العديد منهم خلال محاولة تقدمهم باتجاه الجيش واللجان في المديرية المحاذية لمحافظة لحج وسط اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، قصف الجيش اليمني واللجان موقع صلة السعودي ما أدّى إلى تدمير آلية عسكرية لهم وقطع الكهرباء عن الموقع.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري لهم إثر هجوم الجيش واللجان على موقع غرب الشُرفة بنجران السعودية.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، قد دكت الثلاثاء، تعزيزات جديدة للمرتزقة في فرضة نهم ما ادى الى نشوب حريق في معسكرهم.

وكان تحالف العدوان قد عزز في وقت سابق جبهة نهم بـ 3 ألوية في إطار حملة تتزامن مع استهداف الجبهة الداخلية وهو ما حذر منه أنصار الله بقية القوى المناهضة للعدوان.