تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 75ر51 دولار للبرميل عند الساعة 15ر04 بتوقيت غرينتش، متراجعة 12 سنتاً أو 2ر0 في المئة عن مستواها عند الإغلاق السابق .وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 11 سنتاً أو 2ر0 في المئة إلى 72ر47 دولار للبرميل.

وبدأ حقل الشرارة النفطي، وهو أكبر حقول ليبيا، في الإنتاج من جديد بشكل تدريجي يوم الثلاثاء بعد إغلاقه.

هذا وارتفعت أسعار الذهب مدعومة بحالة القلق إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة قبل مؤتمر لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع.

وزاد الذهب الفوري 2ر0 في المئة إلى 77ر1286 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 26ر09 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع 5ر0 في المئة في الجلسة السابقة. ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1292 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2ر0 في المئة إلى 17 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 3ر0 في المئة إلى 90ر976 دولار للأوقية. وفقد البلاديوم 3ر0 في المئة لينزل إلى 935 دولاراً للأوقية بعد أن لامس 940 دولاراً يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد عن 16 عاماً.