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رقم الخبر: 201136 تاريخ النشر: آب 23, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
قرار خفض سعر الفائدة المصرفية ينعش بورصة طهران

قرار خفض سعر الفائدة المصرفية ينعش بورصة طهران

صعد المؤشر العام لبورصة طهران للأسهم والأوراق المالية 169 نقطة إلى مستوى 82541 نقطة في تعاملات الأربعاء، بدعم من قرار البنوك خفض أسعار الفائدة.

وتداولت البورصة أكثر من 838 مليون سهم وورقة مالية بقيمة 99ر1 تريليون ريال (الدولار=33 ألف ريال) توزعت على 44 الف صفقة. وطغى اللون الأخضر على غالبية مؤشرات السوق، حيث قادت المؤشر العام بشكل أكبر، مكاسب أسهم شركة الاتصالات الايرانية، (جادرملو) للصناعة والتعدين، الوطنية للصناعات النحاسية و(عبيدي) لمختبرات الأدوية و(ايرانيان) للصناعات البتروكيماوية و(همراه أول) للاتصالات.

 
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