أعلن مسؤولون حكوميون هنود عن إسراع هذا البلد في عملية إنشاء خط سكك الحديد الذي يربط بين مدينتي جابهار وزاهدان بإستثمارات تبلغ قيمتها 6ر1 مليار دولار.

وجاء هذا القرار للمعنيين في وزارة المواصلات والطرق السريعة والنقل البحري في الهند تلبية لطلب ايران للإسراع في عملية إنشاء خط سكك الحديد الرابط بين مدينتي جابهار وزاهدان (جنوب شرق) الذي طرحته خلال الزيارة الأخيرة للوزير الهندي نيتين غادكاري.

ووقعت ايران والهند 12 وثيقة للتعاون خلال زيارة رسمية لوفد هندي يترأسه رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي، في العام الماضي بما فيها إنشاء خط سكك الحديد الذي يربط بين مدينتي جابهار وزاهدان على طول 500 كيلومتر. وتهدف الهند الى تطوير ميناء جابهار عن طريق مرافئها الغربية من أجل تسهيل وصولها الى الأسواق الأفغانية وبلدان آسيا الوسطى.

ويعتقد الخبراء الهنود انه من الضروري أن تنتهز الحكومة الهندية هذه الفرصة الذهبية المتاحة من قبل إيران عن طريق التسريع في تنفيذ هذا المشروع وان تطوير هذا الميناء يعتبر مشروعاً استراتيجياً وجزءاً هاماً من تنشيط الممر البحري الدولي الذي يربط الشمال بالجنوب.

ويعد الإتفاق حول جابهار نموذجاً بارزاً لبداية فصل جديد من العلاقات الإقتصادية بين إيران والهند حول محور التنمية. وتم التوقيع على هذه الإتفاقية الثلاثية لتطوير ميناء جابهار للترانزيت بين ايران وأفغانستان والهند خلال زيارة رسمية لوفد هندي يترأسه رئيس ورزاء الهند نارندرا مودي، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الأفغاني الى طهران في العام الماضي.